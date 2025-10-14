PAC, le proposte dell’Europarlamento

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una serie di proposte per la semplificazione della Politica Agricola Comune (PAC), con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare. Il voto ha registrato una larga maggioranza: 492 favorevoli, 111 contrari e 39 astensioni. La Politica Agricola Comune (PAC) è al centro di una fase cruciale di revisione, in questa ottica il Parlamento Europeo ha definito la sua posizione, schierandosi a favore di una profonda semplificazione burocratica e di un sostegno più mirato per gli agricoltori, in particolare i piccoli e i giovani. Le proposte mirano a rendere la PAC più equa, efficace e in linea con le sfide ambientali e di mercato attuali. Dal 2026, le modifiche basate sulle nuove regole potranno avere effetti giuridici prima dell’approvazione formale da parte della Commissione. In parallelo, l’Europarlamento ha votato un emendamento che vieta l’uso di termini come “burger”, “salsiccia” o “scaloppina” per prodotti vegetali, sostenendo che tali denominazioni dovrebbero essere riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne. La misura, proposta da Céline Imart (PPE), ha ottenuto 532 voti favorevoli e mira a tutelare i consumatori da possibili confusioni.

Il tema della riduzione dell’onere amministrativo è emerso con forza dalle risoluzioni del Parlamento, in risposta alle proteste e alle richieste del settore. Gli eurodeputati ritengono che la burocrazia eccessiva sia uno dei principali ostacoli per gli agricoltori, in particolare le piccole e medie imprese. Per minimizzare le ispezioni stressanti in azienda, si suggerisce di sfruttare maggiormente la digitalizzazione, basando il monitoraggio sull’uso di immagini satellitari e sull’autocertificazione in un sistema centralizzato di rendicontazione elettronica. Il Parlamento ha anche approvato pacchetti di “semplificazione” che permettono di snellire l’iter per l’accesso ai fondi, proponendo, ad esempio, che alcune modifiche ai Piani Strategici Nazionali possano avere effetti legali prima dell’approvazione formale della Commissione, accelerando l’attuazione delle misure. Un altro pilastro delle proposte è il rafforzamento del sostegno economico, con una ferma opposizione a qualsiasi tentativo di tagliare i fondi o “nazionalizzare” la PAC, ribadendo che i pagamenti diretti rimangono la “spina dorsale del reddito” degli agricoltori e uno strumento essenziale per garantire la sicurezza alimentare dell’UE.

Per i piccoli agricoltori il Parlamento ha proposto un aumento dei massimali di aiuto, arrivando a pagamenti annuali fino a € 5.000 e un pagamento una tantum per lo sviluppo aziendale fino a € 75.000. Il Parlamento propone un nuovo pagamento obbligatorio attraverso il Fondo per lo Sviluppo Rurale per gli agricoltori colpiti da calamità naturali o epidemie animali, in alternativa ai pagamenti diretti proposti dalla Commissione. Le aziende agricole biologiche, parzialmente biologiche, situate in aree protette o inferiori ai 50 ettari saranno considerate automaticamente conformi ad alcuni requisiti ambientali, semplificando l’accesso ai fondi.

Sul fronte ambientale, l’orientamento è a favore di un approccio basato sugli incentivi piuttosto che sui vincoli. Gli eco-schemi (i regimi a favore del clima e dell’ambiente) devono rimanere volontari, semplici, flessibili e accompagnati da una remunerazione adeguata, senza intaccare i fondi destinati ai pagamenti diretti. È stata posta l’attenzione sulla gestione dell’acqua, proponendo investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture di ritenzione, distribuzione e stoccaggio idrico, fondamentali per garantire la produzione in un contesto di cambiamenti climatici. La digitalizzazione dell’agricoltura viene promossa come mezzo non solo per ridurre l’onere amministrativo, ma anche per aumentare il reddito e supportare pratiche agricole sostenibili. L’obiettivo è che tutti gli agricoltori abbiano accesso a soluzioni innovative e digitali.

Uno dei problemi più pressanti è l’età media degli agricoltori: quasi il 58% ha più di 55 anni, solo il 6% meno di 35. Il Parlamento chiede incentivi fiscali e creditizi per i giovani che vogliono entrare nel settore, misure per facilitare l’accesso alle risorse (terra, capitale), formazione, e condizioni più favorevoli per startup agricole. La Commissione europea, nella sua bozza di regolamento, ha fissato a 100.000 euro all’anno il tetto massimo al reddito basato sulla superficie per rendere gli aiuti più mirati, e ha previsto che dal 2032 i pensionati non potranno più beneficiare degli aiuti PAC. Particolare attenzione è riservata ai giovani agricoltori e alle piccole aziende, per i quali è stato fissato un tetto di 300.000 euro per i pagamenti forfettari che gli Stati possono concedere annualmente su base volontaria.

Per l’Italia, le modifiche alla PAC rappresentano un’occasione ma anche una sfida: si potrebbe beneficiare dei pagamenti diretti rafforzati e di misure dedicate per giovani agricoltori, visto che molte realtà rurali italiane soffrono l’assenza di ricambio generazionale. Le semplificazioni amministrative possono tradursi in risparmi e maggiore efficienza per tanti agricoltori, specialmente nelle zone montane o svantaggiate, dove i costi burocratici spesso pesano molto. Tuttavia, il tema della sostenibilità ambientale e delle pratiche “verdi” potrebbe richiedere investimenti non trascurabili: irrigazione, stoccaggio, gestione dei rifiuti agricoli, ammodernamento, tutto questo comporta costi iniziali che dovranno essere ben sostenuti. Anche la pressione politica per mantenere sussidi elevati per certe produzioni italiane (es. olio d’oliva, vigneti, allevamento) potrebbe creare tensioni, specie se entrano in vigore limiti ai sussidi per azienda o tagli per grandi estensioni. Lo stesso ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha espresso forti perplessità sulla proposta di fondo unico, definendola un “errore importante” che rischia di chiudere la stagione di una politica agricola comune e di minare la sovranità europea, delegando agli Stati nazionali la pianificazione degli investimenti. Le proposte approvate rappresentano ora la posizione negoziale del Parlamento in vista dei prossimi dialoghi con il Consiglio e la Commissione, con l’obiettivo di finalizzare le nuove norme.

