Italia delle Regioni

Politiche abitative. Il presidente dell’Associazione dei Comuni Italiani Manfredi: “Stiamo lavorando con l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili per affrontare una delle grandi sfide del nostro Paese, ovvero quella di garantire una casa accessibile per il ceto medio”.

“I Comuni sono stati protagonisti del Pnrr, oltre il 90% dei loro progetti sta andando a buon fine. Sono stati proattivi, hanno proposto cose realizzabili, perché conoscevano il territorio e, inoltre, hanno saputo coinvolgere le comunità. La sfida che abbiamo davanti è proseguire questa politica di investimento, soprattutto sulle trasformazioni urbane, utilizzando il modello di semplificazione del Pnrr e il finanziamento diretto nei confronti dei Comuni. Spesso in Italia ci sono troppe intermediazioni che causano ritardi enormi nella costruzione delle infrastrutture. Ci vuole più tempo a gestire i finanziamenti che a realizzare un’opera”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenuto l‘8 ottobre scorso all’evento “Città nel futuro 2030-2050″, promosso da Ance e dedicato ai grandi temi dell’evoluzione urbana al MAXXI di Roma.

“Stiamo lavorando con l’Ance – ha proseguito Manfredi – per affrontare una delle grandi sfide del nostro Paese, ovvero quella di garantire una casa accessibile per il ceto medio, e la necessità di una vera politica della casa, che in Italia manca da troppo tempo. Per questo occorre un piano complessivo, che guardi a diversi aspetti, a partire dall’edilizia pubblica residenziale, che in Italia ha bisogno di grandi riqualificazioni”.

“Il nostro patrimonio abitativo pubblico – ha sottolineato il presidente Anci – è molto ridotto rispetto agli altri Paesi europei, il 10% circa non è utilizzato, perché composto da appartamenti non riqualificati, sui quali fare una manutenzione straordinaria significherebbe rimettere rapidamente in uso, con risorse limitate, un’importante quota di abitazioni”.

Un altro tema sottolineato dal presidente Anci Manfredi è il costo degli affitti, con grande concentrazione nei centri storici e una gestione del turismo che deve anch’essa essere affrontata in modo integrato. “In questa grande politica abitativa, che deve essere la sfida del Paese – ha concluso – dobbiamo ricordare che dare una casa a una persona significa restituirle dignità, migliorandone complessivamente la qualità di vita”.

Per la Rigenerazione urbana Stefano Locatelli: “Non solo ricostruire ma rigenerare la comunità con strumenti di welfare”. Il vicepresidente dell’Anci è intervenuto al convegno “Edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana” organizzato da Federcasa. “Il vero obiettivo della rigenerazione urbana non è semplicemente “ricostruire” l’edificato, bensì quello di rigenerare la comunità che in quello spazio ci vive. Si tratta di processi che non possono esaurirsi o identificarsi con le operazioni di decoro urbano ma devono essere correttamente identificati come strumenti di welfare”. Lo ha detto il vice presidente dell’Anci, Stefano Locatelli, intervenuto al convegno “Edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana” organizzato a Roma da Federcasa.

“Per realizzare una rigenerazione nei Comuni e nelle città – ha spiegato Locatelli – è indispensabile riconoscere ai Comuni l’autonomia e il ruolo di coordinamento della governance dei processi. Come dimostra l’esperienza di successo nella realizzazione dei progetti PNRR – ha sottolineato il vicepresidente dell’Anci – i Comuni hanno dimostrato di essere i migliori investitori nella rigenerazione delle Città. Regole chiare e semplici e l’attribuzione diretta delle risorse hanno permesso di attuare efficacemente i progetti loro assegnati”.

E proprio grazie al Pnrr Locatelli ha ricordato che “i progetti messi in campo dai Comuni hanno evidenziato quanto è importante che l’assetto normativo non sia farraginoso o riduca l’autonomia comunale. Il rischio è creare ritardi e inefficienze nella spesa. In altri termini i Comuni devono avere un ruolo decisionale sia nella governance che nell’assegnazione delle risorse finanziarie”.

“La rigenerazione urbana – ha concluso il vicepresidente Anci – è una sfida che si vince solo se la trasformiamo in una politica di coesione sociale, dove l’edilizia residenziale pubblica non è un costo ma l’investimento più strategico per il futuro sostenibile e inclusivo delle nostre comunità. È questa l’Italia che vogliamo, da qui a trent’anni, con progetti lungimiranti e investimenti a lungo termine”.

