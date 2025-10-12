Chi non ricorda Sigonella?

Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 1985 l’Italia visse uno dei momenti più delicati della sua storia repubblicana. Alla base di Sigonella, in Sicilia, soldati italiani e reparti speciali americani si trovarono faccia a faccia, con le armi puntate, per decidere il destino dei dirottatori della nave Achille Lauro.

Il 7 ottobre 1985 la nave da crociera italiana Achille Lauro, partita da Genova e diretta verso Israele, fu dirottata da un commando palestinese del Fronte per la Liberazione della Palestina. A bordo viaggiavano oltre 400 passeggeri, presi in ostaggio per ottenere la liberazione di detenuti palestinesi. Durante il sequestro fu ucciso l’americano Leon Klinghoffer, episodio che scosse profondamente l’opinione pubblica mondiale. Dopo giorni di trattative, i terroristi accettarono di arrendersi, aprendo però la strada allo scontro diplomatico e militare tra Italia e Stati Uniti.

A guidare quella scelta fu Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio, che rivendicò con fermezza la sovranità italiana contro le pressioni degli Stati Uniti. Non era solo una questione di diritto internazionale, ma un atto politico che segnava il culmine del suo decisionismo. Craxi scelse di sfidare l’America di Ronald Reagan, un presidente convinto che la fermezza fosse la cifra della leadership e che l’assassinio di un cittadino americano sull’Achille Lauro imponeva una reazione esemplare.

L’Italia corse un rischio enorme. In quelle ore, gli equilibri dell’alleanza atlantica sembrarono vacillare. Craxi voleva dimostrare che Roma non era una pedina sullo scacchiere mediterraneo ma un giocatore con voce propria. Reagan, dall’altra parte, non poteva permettere che un alleato minore lo smentisse di fronte al mondo. In mezzo, a reggere la tensione e a trasformare lo scontro in diplomazia, agì Giulio Andreotti, che con la sua proverbiale astuzia seppe raffreddare i toni e costruire un compromesso che evitò il peggio, salvando i rapporti con Washington senza intaccare la vittoria simbolica di Craxi.

La soluzione fu un equilibrio sottile: i dirottatori furono arrestati e processati in Italia, come rivendicato da Craxi, mentre gli Stati Uniti ottennero almeno la conferma che la giustizia sarebbe stata esercitata senza sconti. Rimase aperta la ferita della fuga di Abu Abbas, il mediatore palestinese che riuscì a lasciare il Paese, ma la crisi si chiuse senza spargimento di sangue e con l’Italia che aveva imposto la propria linea.

La notte di Sigonella spaccò la politica e l’opinione pubblica. Ci fu chi gridò al tradimento dell’alleanza occidentale e chi, al contrario, vide nell’episodio una delle rare occasioni in cui l’Italia seppe dire di no al gigante americano. Ma resta il fatto che quella fu una pagina unica, in cui decisionismo, fermezza e diplomazia si intrecciarono come raramente accade nella nostra storia recente.

Montanelli, che di quel tempo fu testimone e voce ascoltata, non si abbandonò mai alla retorica. Riconobbe a Craxi il coraggio della scelta, ma avvertì che un colpo d’orgoglio non fa una politica estera. Non difese Reagan né Spadolini, comprese il ruolo inevitabile della Casa Bianca e le mosse tattiche della politica interna, e con un filo di ironia riconobbe che l’unico a uscirne senza graffi fu Andreotti, il tessitore instancabile. Così consegnò ai suoi lettori la lezione più preziosa: non scambiare un lampo di fermezza con una strategia di lungo corso.

Oggi la fantasia potrebbe immaginare uno scontro simile con Donald Trump da una parte e, dall’altra, Giorgia Meloni o Elly Schlein. Uno spettacolo surreale: da un lato l’uragano del tycoon al grido di “Make America Great Again”, dall’altro un Consiglio dei ministri riunito a mezzanotte per stabilire se l’operazione sia compatibile con il PNRR o se rappresenti una scelta non inclusiva, lesiva dei diritti della minoranza di turno. È qui che Montanelli avrebbe sorriso amaramente, ricordandoci che la storia si ripete sempre, ma la statura dei protagonisti quasi mai.

