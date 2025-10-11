Cronache dai Palazzi

Pace fatta ma ancora tutta da costruire. Sono in atto le grandi manovre per definire l’impiego di una Forza multinazionale di pace per la ricostruzione mentre leader politici e leader militari organizzano le diverse fasi del ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza.

In programma vi è anche la partecipazione delle nostre Forze armate ad una eventuale missione di pace a Gaza sotto l’egida dell’Onu anche se è ancora presto per definirne i dettagli. I nostri Carabinieri sono gli unici militari italiani nell’area con una esperienza sul campo di decenni, e sarebbero già pronti. In questo contesto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’assistenza dell’Italia per quanto riguarda la ricostruzione di infrastrutture primarie e secondarie quali strade, elettricità, acqua e gas, e strutture sanitarie che durante il conflitto sono state distrutte. “Parteciperemo alla missione di pace e mi auguro anche a una missione militare per garantire l’unità e la riunificazione della Palestina”, ha dichiarato il ministro Tajani, sottolineando che “è una possibilità concreta che l’Italia dia un suo contributo a una forza di peacekeeping nella Striscia di Gaza perché possiamo inviare anche militari dell’esercito”.

Nell’immediato circa 250 Carabinieri sarebbero pronti a partire come unità di peacekeeping tra Gerusalemme e Tel Aviv, mentre altri militari sono già operativi in quella zona come Ufficiali di collegamento inseriti nella missione Eupol Cops (Ufficio di coordinamento europeo per il supporto alla polizia palestinese). Il ministro Tajani ha infatti ricordato che i Carabinieri italiani sono già presenti nella regione e ha sottolineato che ogni intervento sarà svolto in accordo con gli Stati Uniti. La partecipazione dei nostri militari dovrà essere approvata in Parlamento ma è molto probabile che ci sia un’ampia maggioranza favorevole all’operazione. Dal 14 ottobre potrebbero quindi essere schierati i Carabinieri paracadutisti del Battaglione Tuscania, reparto specializzato inserito nella Seconda Brigata mobile di Livorno, componente tattico-operativa dell’Arma specializzata per l’appunto nell’organizzare la partecipazione delle operazioni militari all’estero per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, con compiti di addestramento e consulenza, oltre a garantire le funzioni di polizia militare presso le unità di peacekeeping.

L’Italia “è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”, ha assicurato a sua volta la premier Giorgia Meloni, ribadendo il ruolo di primo piano del nostro Paese nel processo di ricostruzione nella Striscia di Gaza in cui “l’Italia sarà in prima linea” e, nel contempo, ringraziando sia il presidente Usa per “aver incessantemente ricercato la fine del conflitto” sia i mediatori Egitto, Qatar e Turchia. Un “lavoro silenzioso” svolto mentre si scendeva in piazza per la Flotilla. La presidente del Consiglio sottolinea l’“ampia convergenza della comunità internazionale per far cessare una crisi non più sostenibile”.

Per noi italiani l’Arma sarà presente al valico di Rafah nell’ambito della missione europea Eubam (European union border assistance mission), come ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto. La missione Eubam è nata per assicurare una presenza neutrale nella zona, dove dal mese di gennaio operano per l’appunto già altri sette uomini dell’Arma con base a Gerico, richiesti tra l’altro dagli Stati Uniti.

“Il valico di Rafah, il 14 ottobre, in coordinamento fra Ue e le parti, verrà aperto su due direzioni in uscita verso l’Egitto e in entrata verso Gaza, quindi ho autorizzato il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, a disporre la ripresa della missione dopo una valutazione sulle condizioni di sicurezza del Comando operativo interforze con le medesime modalità del gennaio di quest’anno, in coordinamento con la Farnesina”, ha spiegato il ministro della Difesa. E ancora: “Per la realizzazione del piano di pace Usa per Gaza l’Italia e le Forze armate, sono pronte a fare la loro parte, come hanno sempre dimostrato in tutte le missioni internazionali”.

Il primo obiettivo del nostro Governo è un posto per l’Italia nel Board of Peace che sarà presieduto proprio dal presidente americano Donald Trump e che annovererà tra i suoi componenti anche l’ex premier britannico Tony Blair, con cui la premier Meloni ha dichiarato di essersi confrontata su più fronti e a più riprese. L’organismo avrà il compito di governare la Striscia gestendo i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza nell’attesa che l’Autorità nazionale palestinese completi il processo riformatore per poi riprendere il controllo del territorio. “Hamas non deve avere alcun ruolo, ma l’Autorità nazionale palestinese ha bisogno di un percorso di riforma”, ha affermato Meloni rivendicando “il contributo silenzioso ma costante dato dall’Italia”. La premier potrebbe inoltre incontrare il presidente Trump la prossima settimana a Washington, se il tycoon confermerà la sua partecipazione il 18 ottobre alla cena di gala della National Italian American Foundation (Niaf), che celebra i suoi cinquant’anni.

Entrando nei dettagli della missione a Gaza, l’Italia mira, tra le varie cose, a far parte della Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) che dovrà garantire sicurezza e addestramento dei militari palestinesi. Tra i punti cardine del piano di ricostruzione, un “primo passo per una pace duratura” – come lo ha definito il presidente Usa – è la collaborazione degli Stati Uniti con i partner arabi e internazionale per costruire e sviluppare una Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) da mettere in campo a Gaza nell’immediato. Le Isf addestreranno e forniranno supporto alle forze di polizia palestinesi selezionate a Gaza collaborando con Giordania e Egitto che hanno una vasta esperienza in questo campo. Tale forza internazionale stabilizzatrice rappresenterà in seguito la soluzione di sicurezza interna a lungo termine.

L’avvio di una missione di pace sotto l’egida dell’Onu si inserisce in questo contesto e renderebbe più semplici i passaggi parlamentari per autorizzare l’invio di militari italiani, alcuni già impegnati a lavorare fianco a fianco con la polizia palestinese poi richiamati in Italia nel 2023 e in piccola parte tornati successivamente a Rafah e Gerico sempre con compiti di formazione e addestramento dei poliziotti locali: insegnamento delle regole d’ingaggio a proposito di sicurezza e ordine pubblico, controllo del territorio e osservanza delle leggi, tecniche e pratiche di indagine, procedure di identificazione, perquisizioni e modalità di arresto. Sussiste inoltre l’ipotesi che un nucleo di agenti palestinesi possa essere addestrato in Italia al CoESPU (Center of Exellence for Stability Police Units) di Vicenza, Centro di formazione dell’Arma per le missioni all’estero gestito in sinergia con l’esercito americano.

Nello specifico il 14 ottobre il valico di Rafah sarà aperto alternativamente su due direzioni in uscita verso l’Egitto e in entrata verso Gaza “nel rispetto dell’accordo Trump”, puntualizza il ministro della Difesa e “in coordinamento fra Unione Europea e le parti”. A gennaio, per sei mesi, erano stati inviati i primi sette Carabinieri, sostituiti a luglio. Domenica 12 ottobre, invece, “inizieranno le operazioni di rilascio degli ostaggi israeliani ed il rilascio di prigionieri palestinesi”, ha dichiarato il ministro Crosetto che in coordinamento con la Farnesina ha favorito la ripresa della missione Eubam Rafah.

Eubam è la missione dell’Unione Europea di assistenza alle frontiere. Non ha compiti militari bensì il compito principale di sorvegliare il confine e consentire il transito sicuro di merci e persone, in particolare aiuti umanitari. Istituita nel 2005 per sostenere l’attuazione dell’accordo sulla circolazione e l’accesso tra il governo di Israele e l’Autorità palestinese, la missione era stata sospesa nel 2007 dopo l’acquisizione di Gaza da parte di Hamas. Successivamente, nel 2014, è stato messo in campo un progetto di sviluppo delle capacità a lungo termine con le autorità di frontiera palestinesi, “offrendo formazione e consulenza strategica per sostenere i preparativi per un futuro ritorno al valico e promuovere una gestione sostenibile delle frontiere a guida palestinese”, come è spiegato sul sito ufficiale dell’operazione.

Nel gennaio 2025, infine, la missione Eubam Rafah è stata riavviata in seguito a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas che ha consentito una riapertura limitata del valico. L’operazione è stata rafforzata da due squadre specializzate di esperti dell’Ue in materia di sicurezza e frontiere provenienti dalla Gendarmerie Nationale, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia Civil dispiegate tramite la Forza di Gendarmeria europea. Le operazioni si sono interrotte a marzo a causa delle rinnovate ostilità. Il 26 giugno 2025 gli Stati membri dell’Ue hanno rinnovato il mandato per un altro anno.

La missione è sorta per fornire una presenza neutrale al valico di Rafah, tecnicamente Punto di Attraversamento di Rafah, come suggerisce il nome Eubam, European union border assistance mission. Nello specifico sono le forze europee che hanno lavorato per supportare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e rafforzare la capacità dell’Autorità Palestinese di gestire il valico in maniera efficace.

Un’altra azione importante dei militari italiani, che sarà valutata anche in caso di cessate il fuoco in Ucraina, è contribuire alle operazioni di sminamento. Ambito “umanitario” nel quale l’Italia rappresenta un’eccellenza, come ha più volte sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In definitiva nella partita della ricostruzione “il nostro Paese sarà in prima fila”, ha sottolineato il ministro degli Esteri, ricordando inoltre che dopo l’invio di aiuti umanitari urgenti deciso dalle Nazioni Unite e da Israele, a novembre si terrà “una grande conferenza al Cairo sulla ricostruzione di Gaza”. Noi italiani “abbiamo imprese in grado di operare in questi settori – spiega il titolare della Farnesina – perché purtroppo abbiamo esperienza di ricostruzione post-catastrofe, avendo vissuto molti terremoti. Le nostre aziende sono preparate a lavorare in situazioni di emergenza”. Infrastrutture, sanità, scuola, università e “la formazione di una nuova classe dirigente palestinese”, sono i punti cardine della ricostruzione.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione