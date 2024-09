Date dimenticate, Custoza

A volte tornano in mente da un cantuccio della memoria, come dice Manzoni in un passo dei Promessi sposi, vecchi ricordi di fatti storici che, purtroppo, ci si limita a leggere e non approfondire durante percorsi scolastici che non bastano più neppure per le materie indispensabili nel presente. Tuttavia, sarebbe opportuno riprendere in mano alcuni manuali di scuola e rileggere il passato, porsi qualche domanda sui perché e, non ultimo comprendere come fatti anche remoti, influenzino ancora gli eventi di oggi.

Le colline di Custoza (Verona) furono teatro di uno scontro epico che avrebbe lasciato un’impronta indelebile nella storia italiana. La Battaglia di Custoza, combattuta durante la Seconda Guerra d’Indipendenza italiana, vide le forze italiane del Regno di Sardegna sfidare il potente esercito austriaco in una lotta per l’indipendenza e l’unità nazionale.

La battaglia fu il culmine di tensioni e aspirazioni nazionali che avevano covato per decenni nella penisola italiana. Il Regno di Sardegna, guidato da Vittorio Emanuele II e dal suo ambizioso primo ministro, Camillo Benso di Cavour, mirava a unificare le molteplici regioni italiane sotto un’unica bandiera. L’Austria, tuttavia, deteneva un controllo serrato su gran parte del Nord Italia, e non era incline a cedere facilmente il proprio dominio.

La battaglia iniziò con una serie di mosse audaci da parte delle forze italiane, che cercarono di sorprendere gli austriaci e guadagnare un vantaggio strategico. Tuttavia, la superiorità numerica e tattica degli austriaci ebbe la meglio, e la battaglia si trasformò presto in una lotta disperata per le truppe italiane. La cavalleria austriaca dominò il campo di battaglia, mettendo in fuga le truppe italiane e infliggendo pesanti perdite.

Ma di chi fu la colpa di questa sconfitta? Le opinioni degli storici sono divise. Alcuni puntano il dito contro le divisioni interne all’esercito italiano, con ufficiali e soldati provenienti da regioni diverse che lottavano senza una vera coesione o strategia condivisa. Altri accusano il comando italiano di essere troppo ottimista e imprudente nelle proprie tattiche, sottovalutando la forza e la determinazione dell’esercito austriaco.

Tuttavia, la sconfitta a Custoza non fu solo una questione di strategia militare; rifletteva anche le profonde divisioni politiche e sociali all’interno della società italiana dell’epoca. La lotta per l’indipendenza e l’unità nazionale era un obiettivo condiviso da molti italiani, ma le differenze regionali, culturali e socio-economiche spesso ostacolavano gli sforzi per la cooperazione e l’unità.

Nonostante la sconfitta a Custoza, il sogno dell’unità italiana non morì. La guerra d’indipendenza proseguì, e alla fine l’Italia avrebbe raggiunto la sua unificazione nel 1861. Tuttavia, la Battaglia di Custoza rimane un importante capitolo nella storia italiana che, se avesse avuto altro esito, avrebbe influito non poco sulle vicende italiane.

È vero: la storia non si fa con i sé e con le ipotesi. Ma una vittoria piemontese quel giorno avrebbe indebolito ulteriormente l’Impero austriaco e potrebbe aver accelerato non solo il processo di unificazione italiana inducendo altre regioni italiane a unirsi al Regno di Sardegna nel tentativo di ottenere l’indipendenza e l’unificazione nazionale. Forse anche alcune regioni del Sud avrebbero potuto unirsi e non sarebbe stata necessaria la spedizione dei Mille e l’attività di Garibaldi. Forse anche Pio IX avrebbe rivisto le proprie decisioni o, magari, sarebbe stato trovato un accordo per instaurare forme di convivenza con lo Stato Italiano.

Il neo Regno d’Italia si sarebbe guadagnato una posizione di prestigio in Europa e l’Impero Austro Ungarico, chissà, cadere vittima di istanze separatiste da parte di ungheresi, serbi e croati. Ulteriore verosimile effetto una probabile abdicazione di Francesco Giuseppe e una serie di ripercussioni che avrebbero addirittura evitato l’attentato di Sarajevo e la Prima guerra mondiale e, forse (addirittura!) l’instaurazione dei regimi nazista e fascista.

Tutta fantasia, ipotesi, fantapolitica ma, a volte, è opportuno fermarsi a riflettere sui piccoli episodi passarti e chiedersi quali siano le loro ripercussioni su noi stessi. Sono le sliding doors della storia.

