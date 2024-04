Prima di Trump, solo Eugene V. Debs

Può un candidato presidente degli Stati Uniti d’America condurre la propria campagna elettorale mentre si trova imputato in procedimenti penali, a livello statale e federale, nonché coinvolto in cause civili?

È successo anche che Eugene Victor Debs (Indiana, 5 novembre 1855 – 20 ottobre 1926), ha partecipato alla campagna elettorale del 1920 per il Partito Socialista raccogliendo circa un milione di voti, dopo che già si era candidato alle elezioni presidenziali in tutte le tornate dal 1900 al 1912 per il Partito Socialdemocratico degli Stati Uniti d’America.

Anche Lyndon LaRouche, che detiene il record di otto tentativi di candidatura, tutte per i Democratici, tranne nel 1976 per lo U.S. Party, da lui fondato, si trovava in carcere quando provò nel 1988 a sfidare Bush Senior, ma la vicenda di Debs è decisamente più significativa.

Debs è stato un socialista americano, attivista politico, sindacalista, fondatore degli Industrial Workers of the World (IWW) e, attraverso le sue candidature presidenziali e il suo lavoro con i movimenti sindacali, alla fine divenne uno dei socialisti più noti che vivevano negli Stati Uniti.

Non era ancora iniziato il Maccartismo e la caccia alle streghe dei rappresentanti del pericolo rosso e si era ancora lontani dallo Smith Act che, nel 1940, sancì sanzioni penali per chi promoveva il rovesciamento del governo degli Stati Uniti con la forza o la violenza e imponeva a tutti i residenti adulti non cittadini di registrarsi presso uffici del governo federale. Debs potè quindi svolgere la sua attività che, peraltro, lo vide protagonista anche nelle aule di tribunali per le modalità che aveva scelto.

All’inizio della sua carriera politica, Debs era un membro del Partito Democratico. Venne eletto all’Assemblea generale dell’Indiana nel 1884 e, dopo aver lavorato con diversi sindacati più piccoli, tra cui la Fratellanza dei vigili del fuoco delle locomotive, guidò il suo sindacato in un grande sciopero di dieci mesi contro la CB&Q Railroad nel 1888. Debs ebbe altresì un ruolo determinante nella fondazione dell’American Railway Union (ARU), uno dei primi sindacati industriali della nazione. Guidò anche un boicottaggio da parte dell’ARU contro la movimentazione dei treni con vagoni Pullman in quello che è diventato lo sciopero nazionale che ha coinvolse la maggior parte delle linee a ovest di Detroit e più di 250.000 lavoratori in 27 stati. Come reazione il presidente Grover Cleveland, per mantenere in funzione il servizio postale, utilizzò l’esercito per interrompere lo sciopero. In qualità di leader dell’ARU, Debs venne condannato con accuse federali per aver sfidato un’ingiunzione del tribunale contro lo sciopero e scontò sei mesi di prigione.

Durante la detenzione si dedicò alla lettura di opere che promovevano le teorie socialiste e sei mesi dopo si affermò come un convinto sostenitore del movimento socialista internazionale e lo ritroviamo tra i membri fondatori della Social Democracy of America, del Social Democratic Party of America e del Socialist Party of America nel 1901.

Debs era noto per le sue capacità oratorie e un suo discorso in cui denunciava la partecipazione americana alla Prima guerra mondiale, da lui considerata una guerra imperialista, portò al suo secondo arresto nel 1918. Fu giudicato colpevole ai sensi del Sedition Act del 1918 e condannato a una pena di 10 anni. Il presidente Warren G. Harding commutò la sua condanna nel dicembre 1921. Debs morì nel 1926, non molto tempo dopo essere stato ricoverato in un sanatorio a causa di problemi cardiovascolari sviluppati durante la sua permanenza in prigione.

Debs contribuì a unire e organizzare la sinistra americana nelle prime forme di opposizione politica alle multinazionali e alla Prima guerra mondiale. I socialisti, i comunisti e gli anarchici americani hanno reso omaggio al suo lavoro per il movimento operaio e sono stati scritti diversi libri sulla sua vita di socialista americano ispiratore.

Pertanto, a chi oggi si chiede se la candidatura di Trump sia legittima a causa delle sue vicende giudiziarie, possiamo rispondere “Ricordatevi di Debs!”.

