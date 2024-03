Premio Letteratura Ragazzi 2024

In piena Primavera, dal 29 aprile al 4 maggio a Cento (FE), si svolgerà la 45° edizione del FESTIVAL DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI, il più longevo e ininterrotto tra i premi letterari italiani, ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Cento, IBBY e CEPEL. Nato nel 1978, è l’unico Premio italiano a poter annoverare Gianni Rodari come primo ed unico Presidente di Giuria.

Il Premio è riservato a libri in lingua italiana (anche tradotti) ed è destinato a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, ed ha come scopo primario quello di promuovere la lettura tra i ragazzi, proponendo letteratura di qualità, che affronta i temi più vari.

Una Giuria Tecnica altamente preparata seleziona, tra i 169 titoli in concorso, due terne finaliste: una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di I grado. Le terne selezionate vengono inviate gratuitamente alle scuole che hanno fatto richiesta di partecipazione alla Giuria Popolare, che quest’anno ha raggiunto lo straordinario traguardo di 14.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia e alcune anche all’estero come in Francia, Svizzera e Croazia. Un vero e proprio esercito di ragazzi, che voterà i libri finalisti on-line tramite il portale web dedicato al premio, decretando così la graduatoria finale che verrà svelata solo il giorno delle premiazioni. Una formula vincente e democratica da cui lo slogan del Premio: “Premia chi scrive, vince chi legge!”.

Il programma di questa edizione, la Giuria, i finalisti 2024, i Premi che verranno assegnati e tutte le info al link.

[NdR – Si ringrazia Culturalia per la segnalazione]

