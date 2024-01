Pirati e gladiatori

È proprio vero che con l’età restiamo ancorati alle nostre abitudini e facciamo di tutto per mantenerle. Alcune mie conoscenze quando viaggiano si portano appresso il cuscino per timore di non trovare un sostituto adeguato.

Però il vincitore su tutto è lui, Julio Iglesias. Allora vediamo il fatto; vi ricordate “La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio”? È stata proprio la valigia a causare problemi al cantante spagnolo, 80 anni, fermato all’aeroporto di Punta Cana dove gli è stato confiscato il bagaglio perché – udite udite! – conteneva ben 42 kg di frutta e verdura che è stata prontamente sequestrata dalle autorità della Repubblica Dominicana. E pare non fosse la prima volta. In effetti, il pirata ama mangiare prodotti a lui cari in ogni senso che compra e si porta ovunque. Peccato che a Santo Domingo c’è una leggina che vieta di portare frutta sull’isola.

Allora mi sono chiesta, ma Julio mio perché lo fai? Non credo proprio che gli ananas di Miami dove abitualmente risiede (che magari vengono proprio da Santo Domingo) siano migliori. Forse è una vera e propria fissa, certo è che questa storia ha un po’ illuminato il grigio delle notizie ormai concentrate solo su pandori e su influencer.

Certo è che il pirata signore ci ha un po’ dato sprint anche se poi due sere fa una notizia mi ha annichilito. Il Gladiatore sarà ospite a Sanremo. Al suo via scateneranno il concerto. Il caro panzone è stato invitato a una delle serate. Certo non indosserà l’armatura perché non gli entra più ma sicuramente terrà la scena. Lo guarderò pensando sia un suo zio dedito all’alcol che lo ha sostituito perché lui era impegnato al Colosseo con le tigri.

Ma comunque seguirò il Festival magari spiluccando frutta tropicale, nostalgica di belle canzoni che ti rimanevano in testa dopo la prima strofa, sperando di non dover ascoltare troppi ragli.

