Roma, Caput mundi

Cara Roma, vecchia ragazza, questa volta hai fatto davvero un grande lavoro. La Ryder Cup appena conclusa è stata una prova importante e ha avuto un clamoroso successo. In più ha portato per la prima volta nella storia un evento così prestigioso in Europa e ha visto anche la vittoria della sua squadra. Insomma, un vero successo per la città.

Tutto è andato liscio e anche il tempo ha fatto il suo dovere regalando giornate calde e assolate. Gli alberghi pienissimi e gente in giro con pacchi e pacchetti; una vera boccata di ossigeno per la città e per il commercio. Roma ha dimostrato come si può combinare ottima organizzazione e meraviglie, come sia bello un evento così importante declinato all’ombra della storia. Non c’era scenario migliore.

Per questo motivo mi auguro che Roma venga scelta come sede di Expo nel 2030. Questa Ryder Cup, voluta a suo tempo dal sindaco Ignazio Marino, è stata una prova superata egregiamente. Ora speriamo per Expo che potrebbe essere l’evento dell’inclusione, della libertà, del mondo migliore.

Un’occasione unica e irripetibile per mettere al centro dell’attenzione l’uomo e la sua capacità di reinventare il proprio “habitat”, la città, bilanciando sviluppo e sostenibilità ambientale. Entro il 2050, le metropoli ospiteranno i due terzi dell’intera popolazione mondiale: la relazione tra territorio e persone è una delle più grandi sfide del nostro tempo. Roma vuole essere il centro di questo nuovo modello di città: inclusivo, interconnesso, sostenibile e condiviso. Questo si legge nel sito di Roma Expo 2030.

Noi ci contiamo e sappiamo che sarà un successo; ora chi dovrà scegliere metta in fila pregi e difetti dei vari competitor e scelga il migliore, scelga Roma.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione