Parità impari

Gli argomenti sono noti e ripetuti da tempo. Il rapporto di USAID, l’Agenzia americana per lo sviluppo, afferma che la parità di genere e l’emancipazione delle donne e delle ragazze è fondamentale per la realizzazione dei diritti umani ed è fondamentale per ottenere risultati di sviluppo efficaci e sostenibili.

Affinché le società prosperino, donne e ragazze, uomini e ragazzi e individui con diversità di genere devono avere il libero arbitrio, il sostegno sociale e strutture affinché possano fare le proprie scelte e vivere liberi dalla violenza e dagli abusi. Devono avere pari diritti e opportunità, nonché accesso equo e sicuro e controllo sulle risorse. Raggiungere l’uguaglianza di genere nella società migliorerà la qualità complessiva della vita di tutte le persone.

Le parole sono magnifiche e noi le ripetiamo da sempre. Fanno a pugni con la realtà dei fatti; prendiamo questo ultimo G20 per esempio. Ospitato da una nazione come l’India piena di contraddizioni, non è uscito nessun proposito forte nella dichiarazione dei Leader per combattere la disparità di genere nonostante il lavoro di molte delegate. Ma purtroppo la società civile indiana non ha avuto tantissimo spazio per esprimersi. Nella Leader declaration che è il documento finale dei lavori non c’è nulla sulla salute riproduttiva e medicina di genere; nulla su strategie di education e piani nazionali su stereotipi di genere, c’è solo un generico eliminare stereotipi di genere, tra l’altro cosa impossibile.

Non c’è nulla su congedi parentali e di paternità, le affermazioni tutte solo molto generiche e non si parla di servizi educativi per la prima infanzia e nemmeno di congedi parentali e di paternità. Insomma, una grande delusione. L’USAID dà priorità al progresso dell’uguaglianza di genere perché è un diritto fondamentale e fondativo di una società giusta. L’uguaglianza di genere è più della semplice parità di numeri e di leggi.

È la pari capacità di raggiungere e beneficiare dei diritti umani, delle libertà, beni, opportunità e risorse socialmente apprezzati da tutti gli individui indipendentemente dal sesso e dal genere. Significa che donne e ragazze, uomini ragazzi e individui con diversità di genere possono farlo in modo significativo e contribuiscono e appartengono alle loro società con dignità.

Ma a me sembra che siamo ancora lontani.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione