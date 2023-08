Tre sorelle (Film, 2022)

Enrico Vanzina torna dietro la macchina da presa dopo il divertente Lockdown all’italiana (2020) e mette in scena un soggetto del fratello Carlo, da lui sceneggiato con la consueta abilità, direttamente per la televisione. La commedia è andata in onda il 27 gennaio 2022 su Prime Video, quindi martedì 21 marzo 2023 su Canale 5, come a simboleggiare la primavera, perché il film è fresco e godibile, senza ambizioni eccessive, puro intrattenimento (di qualità), seguendo le vecchie regole della commedia all’italiana.

La trama è semplice. Maria (Autieri), moglie di un ortopedico che la lascia per scappare con un uomo, cerca conforto dalla sorellastra Sabrina (Bevilacqua) – che tradisce il marito con allegria e per questo viene mollata – quindi decidono di andare in vacanza insieme nel Circeo. Si aggiunge alla coppia Lorena (Rocío Muñoz Morales), giovane massaggiatrice venezuelana di Marina; nella villa sul mare vengono raggiunte dalla terza sorellastra, Caterina (Francini), che s’innamora di Antonio (Troiano), vicino di casa sciupafemmine, regolarmente sposato. Mi fermo con la trama che segue le regole della commedia degli equivoci, sconfinando nella commedia sexy (sfumando i momenti erotici) al punto che di Antonio s’innamorano in tre, così come in precedenza un bel culturista che aveva seguito Caterina si scopre gay; infine abbiamo anche un ragazzino che segue la bella Lorena per far vedere agli amici che è in grado di fidanzarsi con una donna così affascinante.

Il film è una commedia vacanziera, quasi balneare, ben ambientata sulle splendide coste del Circeo, che gode di un’ottima colonna sonora composta da Umberto Smaila e Silvio Amato, caratterizzata da Io con me cantata da Annalisa Minetti e da Piccole donne intonata da Guglielmo Rossi Scota. La sceneggiatura non fa una grinza, tra equivoci, sorprese, scambi di uomini, qui pro quo, tutto all’insegna di un’assoluta leggerezza. Vanzina non dimentica gli ammiccamenti colti, perché il leitmotiv è Leone Tolstoi con la sua Anna Karenina, oltre ad avere la felice intuizione della voce narrante che accompagna gli eventi e di un personaggio (di volta in volta diverso) che parla in camera, rivolto al pubblico, per anticipare gli eventi. Interessanti le molte citazioni cinematografiche, utilizzando il personaggio di Caterina che di mestiere fa la costumista e lavora con un sacco di registi importanti. La fotografia di Zamarion è coloratissima, toni dominanti il giallo e il rosso, come a voler dare un tono da fumetto per immagini, da fotoromanzo che mette in scena intrighi sentimentali e ricorda commedie del passato, pellicole come Sapore di mare e Rimini Rimini. Montaggio di Guelfi che rispetta i giusti tempi televisivi. Scenografie sontuose di Giadresco. Regia accorta e divertita, una macchina da presa avvolgente che ci accompagna lungo le coste del Circeo con superbe panoramiche.

Interpreti femminili all’altezza della situazione, da una Chiara Francini sempre sopra le righe a una Serena Autieri precisa e controllata, passando per una fascinosa Rocío Muñoz Morales (che recita con la sua voce) e una divertente Giulia Bevilacqua. Tra gli attori di sesso maschile il più impegnato è Fabio Troiano, scrittore farfallone che va in giro per il Circeo a caccia di femmine.

Tre sorelle è cinema comico puro, come da tempo sosteniamo (persino in un corposo libro dedicato al loro cinema) che i Vanzina sono quel che resta della commedia all’italiana (e non è poco!); il film è scritto senza ambizioni intellettuali, ma di sicuro superiore a tanti tentativi irrisolti che vorrebbero spiegare il mondo per immagini. Consigliato per una serata in famiglia.

. . .

Regia: Enrico Vanzina. Soggetto: Carlo Vanzina. Sceneggiatura: Enrico Vanzina. Fotografia: Claudio Zamarion. Montaggio: Marco Guelfi. Musiche: Umberto Smaila, Silvio Amato. Scenografia: Laura Giadresco. Costumi: Valentina Mezzani. Paese di Produzione: Italia, 2022. Durata: 93’. Genere: Commedia. Produttori: Enrico Vanzina, Adriano De Micheli. Casa di Produzione: New International. Distribuzione (Italia): New International, RTI, Amazon Prime Video. Interpreti: Chiara Francini (Caterina), Serena Autieri (Marina), Giulia Bevilacqua (Sabrina), Rocío Muñoz Morales (Lorena), Danilo D’Agostino (Gabriele), Fabio Troiano (Antonio Russo), Robert Steiner (Mario), Nadia Rinaldi (Filomena), Massimiliano Rosolino (Guido), Eleonora Pedron (moglie di Antonio), Luca Ward (il padre, la voce narrante), Vincenzo Sebastiani (Tonino).

[NdR – L’autore dell’articolo ha un suo blog “La Cineteca di Caino”]