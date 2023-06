Il piacere è tutto mio (Film, 2022)

Il piacere è tutto mio di Sophie Hyde è una commedia britannica in quattro atti, teatro puro, cinema solo nei pochissimi squarci di esterni filtrati da finestre piovose o da spaccati di paesaggio osservato dai protagonisti. Cinema da camera, teatrale ma non claustrofobico, tutt’altro, piacevole e divertente, capace di strappare risate liberatorie con battute molto inglesi, misurate, mai volgari. Un film tutto basato sulla recitazione di due attori, la straordinaria Emma Thompson e il sorprendente Daryl McCormack, che per tutta la pellicola dialogano, litigano, si lusingano, indagano sulle loro esistenze, imbastendo un singolare rapporto basato su prestazioni erotiche a pagamento.

Nancy (Thompson) è una insegnante di religione in pensione che ha avuto un solo uomo nella sua vita (il marito da poco scomparso) e non ha mai provato l’orgasmo. Leo Grande (McCormack) è un affascinante escort a pagamento che offre i suoi servizi a donne mature e insoddisfatte. Il tema del film sta tutto nello sviluppo del rapporto uomo-donna in questa particolare situazione, che si modifica nel corso dei quattro appuntamenti. Terza attrice del film la brava Isabella Laughland (Betty), che recita poche battute nel corso del quarto appuntamento, come cameriera di un motel, ma basta lo sguardo per far trapelare le sue emozioni da ex studentessa di Nancy. Finale che vede alcune sequenze erotiche recitate in camera d’albergo, per niente fuori luogo, complesse da girare per i protagonisti, recitate con spontaneità, che preludono alla definitiva accettazione del corpo da parte di Nancy. Un’ultima emblematica sequenza mostra la donna – soddisfatta e appagata dal piacere – che si specchia completamente nuda e sorride.

Sophie Hyde è una regista australiana (in patria ha girato il drammatico 52 Tuesday, 2013), non molto nota in Italia, produttrice e autrice TV, lavora spesso in Gran Bretagna dove riscuote un buon successo con Animals (2019) e con questo ultimo film. Interessata al mondo femminile che riesce a indagare bene dal suo interno, collabora con sceneggiatori di ottimo livello come Katy Brand. Il piacere è tutto mio è una commedia che basa la sua forza su una sceneggiatura perfetta e su dialoghi eccellenti, ma anche sull’interpretazione di attori ispirati e ben calati nelle parti. Tremo al pensiero che in Italia si possa girare un remake.

Regia: Sophie Hyde. Direttore Artistico: Simon Walker. Fotografia: Bryan Mason. Sceneggiatura. Katy Brand. Montaggio: Bryan Mason. Scenografia: Fiona Albrow. Costumi: Sian Jenkins. Effetti: Martin Jones, Scott MacIntyre. Trucco: Naomi Donne. Musiche: Stephen Rennicks. Interpreti: Emma Thompson (Nancy), Daryl McCormack (Leo Grande), Isabella Laughland (Becky). Durata: 97’. Genere: Commedia. Lingua Originale: Inglese.

