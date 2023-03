Presidenza svedese del Consiglio UE, parla l’Ambasciatore Björklund

L’Ambasciatore Jan Björklund ha iniziato la sua formazione presso l’Accademia Militare nei primi anni Ottanta, seguita da un perfezionamento presso l’Università della Difesa per poi proseguire con una lunga carriera nelle forze armate. Contemporaneamente, il suo interesse per la politica lo porta a iscriversi alla sezione giovanile del Partito Liberale. Col passare del tempo, i suoi impegni e le sue responsabilità all’interno del partito crescono costantemente e diventa il leader del Partito Liberale, ruolo che ricopre poi per più di dieci anni. Occupa, inoltre, numerosi incarichi istituzionali, come Vicesindaco di Stoccolma, Deputato al Parlamento, Ministro dell’Istruzione e della Ricerca e Vice Primo Ministro. L’Ambasciatore è nel suo ruolo attuale in Italia dal settembre 2020.

Buongiorno ambasciatore Jan Björklund, grazie della gentile disponibilità. La vostra presidenza conclude il trio previsto, dopo Francia e Repubblica Ceca, quali argomenti trovate e cosa porterete avanti?

La Svezia ha quattro diverse aree di interesse. Queste sono: sicurezza, competitività, transizione verde ed energetica, valori democratici e stato di diritto: le nostre fondamenta.

Nel suo discorso programmatico di inizio mandato, il vostro premier Ulf Kristersson ha parlato della guerra Russia-Ucraina, della transizione energetica, competitività, stato di diritto e sicurezza. La transizione energetica è fondamentale, ma all’interno del percorso del green deal, siete d’accordo con i tempi e i modi votati dal Parlamento Europeo riguardo il mercato dell’automobile? Anche la Svezia ha una grande industria automobilistica, le ricadute occupazionali e la dipendenza dalla Cina nel campo della mobilità elettrica vi preoccupano?

L’UE ha un ruolo cruciale da svolgere nella transizione verde. Ed è esattamente ciò che l’UE ha fatto, ad esempio avanzando la proposta che lei cita ora, per vietare la vendita di nuove auto a combustibili fossili entro il 2035. L’UE deve continuare a guidare la transizione. In Svezia, aziende come il produttore di batterie Northvolt e il produttore di automobili Volvo stanno creando modi nuovi e innovativi per ridurre la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili. Queste imprese vogliono beneficiare delle grandi opportunità della transizione verde, che possono anche aumentare la competitività e la produttività, e quindi anche l’occupazione. L’UE deve fornire le giuste strutture e indicazioni chiare per le aziende. Inoltre, è fondamentale che l’UE persegua un’agenda commerciale ambiziosa, aperta e sostenibile, attui gli accordi di libero scambio in corso e adotti accordi pienamente negoziati. Questo è fondamentale per migliorare la competitività dell’UE e aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento dell’UE.

In merito alla competitività come intendete procedere? Quali proposte porterete avanti? Le discussioni con gli Stati Uniti riguardo l’IRA (Inflation Reduction Act) hanno riacceso il dibattito sugli aiuti di stato alle imprese, la proposta di un fondo europeo, come il NextEu o lo SURE, a questo scopo vi trova d’accordo?

Le imprese competitive non solo rafforzano l’importanza geopolitica dell’Unione, ma contribuiscono alla crescita sostenibile e accelerano le transizioni verde e digitale. La presidenza svedese lavorerà su misure dell’UE basate su valori fondamentali come l’apertura, la libertà di circolazione e una concorrenza effettiva. Il 30° anniversario del mercato unico è un utile punto di partenza. Tuttavia, il fatto che stiamo spendendo molto meno in ricerca e sviluppo rispetto agli Stati Uniti o alla Cina è problematico. Se vogliamo mantenere le nostre principali economie basate sulla conoscenza con industrie innovative, dobbiamo intensificare il nostro approccio su questo tema. A lungo termine, fattori come l’insufficienza della spesa per la ricerca e lo sviluppo o la debole produttività pongono rischi maggiori per la competitività europea rispetto alla mancanza di sussidi alla produzione. Tuttavia, allo stesso tempo, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la crisi energetica e l’aumento dell’inflazione comportano sfide significative per le imprese europee, questo perché stiamo anche affrontando azioni di concorrenti e partner in tutto il mondo, ad esempio l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti. La risposta dell’UE a questi sviluppi deve essere attentamente analizzata e discussa e le misure che adottate devono essere efficaci. È importante che le azioni a breve termine per mitigare le conseguenze dell’IRA non costituiscano un ostacolo per il futuro, dobbiamo mettere a punto un modello europeo sostenibile per la competitività.

Lo Stato di Diritto, uno degli acquis comunitari, è stato negli ultimi anni al centro di molti scontri con paesi come la Polonia e l’Ungheria, quale politica seguirete in questo campo? Strettamente legato a questo è il razzismo, nell’ambito della vostra attuale presidenza, proprio in questi giorni si tiene a Stoccolma la “Conferenza sull’attuazione dei piani d’azione nazionali contro il razzismo”, è un problema sempre attuale che il mondo non riesce a superare?

Durante la presidenza svedese proseguiranno i lavori per sostenere i valori comuni e fondamentali dell’Unione, compreso lo Stato di diritto. In generale, negli ultimi anni, l’Unione ha compiuto progressi significativi per salvaguardare lo Stato di diritto nell’UE. La procedura prevista dall’articolo 7 è stata avviata e porteremo avanti tale lavoro con spirito costruttivo. Continueremo a dialogare nel Consiglio sullo stato di diritto paese per paese, è stato dimostrato che tutti gli Stati membri, non solo alcuni, hanno margini di miglioramento per quanto riguarda lo stato di diritto. Lo stato di diritto è anche un elemento importante della cooperazione dell’UE con i paesi partner, pertanto la Svezia si adopererà per garantire che lo stato di diritto abbia un impatto sulla politica estera e di sicurezza comune dell’UE. Lo scopo della “Conferenza sull’attuazione dei piani d’azione nazionali contro il razzismo” era discutere come passare dallo sviluppo all’attuazione dei piani d’azione nazionali contro il razzismo, fornendo un luogo per condividere esperienze e raccogliere idee. Per sottolineare ulteriormente l’importanza dello stato di diritto, organizzeremo un simposio su questo tema a Stoccolma a maggio.

In seguito allo scoppio della guerra la Svezia ha chiesto l’adesione alla NATO, a che punto sono le trattative? Ritenete giusto che un paese che non spicca per democrazia come la Turchia possa impedire a un grande paese democratico come il vostro di aderire alla NATO? L’unanimità, che ha già creato problemi all’interno dell’Unione Europea è un problema anche in altri ambiti?

La Svezia ha chiesto di diventare membro della NATO e la maggioranza dei paesi membri della NATO ha già ratificato l’adesione della Svezia. Il progresso della cooperazione UE-NATO è una priorità particolarmente importante. Siamo fiduciosi che la Svezia entrerà a far parte della NATO nel prossimo futuro. Inoltre, dopo una pausa, i negoziati con la Turchia sono ora ripresi.

Un ulteriore punto all’ordine del giorno europeo è l’immigrazione, la Commissione guidata alla presidente Ursula Von del Leyen ha presentato il Patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, per superare il Regolamento di Dublino III. Qual è la posizione della Svezia riguardo questo problema?

I ministri svedesi hanno discusso in merito alla migrazione nell’UE e l’importanza di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per ottenere una cooperazione più efficace con i paesi di origine per rimpatri efficaci e prevenire la migrazione irregolare. La Svezia sta lavorando con tutte le sue forze per portare avanti i lavori riguardo il patto di asilo e migrazione. Tuttavia, è un piano molto ambizioso e sarà difficile portarlo a termine durante la Presidenza svedese. L’obiettivo è fare progressi durante la nostra presidenza, la Svezia ha lavorato per trovare una visione europea comune sulla dimensione esterna.

L’Europa è alle prese con il calo della natalità e l’invecchiamento della popolazione, un problema che in passato ha avuto anche la Svezia e che poi ha brillantemente risolto. Non potreste proporre ai partners europei il modello Svezia per superare la criticità demografica?

L’UE ha messo a punto una legislazione che crea i diritti minimi dell’UE per conciliare il lavoro con le responsabilità familiari. Tuttavia, tutti gli Stati membri europei hanno specifiche e diverse condizioni e progettano le proprie soluzioni per il loro benessere sociale. Naturalmente, siamo felici di condividere la nostra esperienza mostrando cosa ha funzionato in Svezia con altri paesi che fossero interessati all’argomento.

Rispetto la convergenza per entrare nella Eurozona, l’idea è nei vostri programmi futuri?

L’ultima volta che la Svezia ha votato per l’adozione dell’euro è stato nel 2003, quando la maggioranza degli svedesi votò contro. Le opinioni sull’UE e sull’euro in Svezia sono cambiate nel corso degli anni. Prima della crisi dell’euro nel 2008, c’era una forte spinta a favore dell’euro, ma dopo la crisi il sostegno è diminuito notevolmente ed è rimasto piuttosto basso.

Per concludere, quali pensa siano i modi migliori per avvicinare l’Europa ai cittadini europei, oltre rendersi disponibili a parlare come lei in questo caso.

Un modo per continuare ad avvicinare l’Europa ai cittadini europei è rafforzare il mercato interno. Durante la presidenza svedese proseguiranno gli sforzi per eliminare gli ostacoli al commercio sia per i beni che per i servizi, insieme agli sforzi per migliorare l’applicazione e il rispetto delle norme vigenti in materia di mercato interno. Oltre a ciò, la presidenza promuoverà una mobilità connessa e sostenibile su strada e ulteriori modi di trasporto. Un mercato interno del trasporto aereo ben funzionante è fondamentale, non solo per garantire una buona accessibilità a tutti i cittadini dell’UE, ma anche per creare condizioni favorevoli a un migliore accesso alle regioni e ai paesi terzi. La presidenza desidera inoltre evidenziare i vantaggi e le opportunità di studio in tutta l’UE e il modo in cui ciò contribuisce alla transizione e al miglioramento delle competenze.

L’intervista in lingua inglese

