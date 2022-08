UE-ASEAN, meeting in Cambogia

La Cambogia e l’Ue hanno promesso di rafforzare i legami bilaterali durante un incontro tra il vicepremier e ministro degli Esteri cambogiano Prak Sokhonn e l’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, a margine della 55a Riunione dei Ministri degli Esteri dell’ASEAN ospitata dalla Cambogia che detiene la presidenza di turno.

Sul fronte bilaterale, Sokhonn e Borrell hanno espresso la loro soddisfazione per il costante progresso della relazione e hanno discusso i modi per migliorare ulteriormente la cooperazione in modo da promuovere ulteriormente il commercio e gli investimenti.

L’UE e l’ASEAN hanno infatti adottato un nuovo piano d’azione, che definisce un’ampia gamma di settori previsti per una cooperazione più approfondita nei prossimi cinque anni (2023-2027), tra cui la ripresa dalla pandemia, il commercio, le norme connettività basata e sostenibile, cambiamento climatico, ricerca e sicurezza, oltre aver discusso i preparativi per il primo vertice commemorativo UE-ASEAN che coinvolgerà tutti i 27 leader degli Stati membri dell’UE e si terrà a Bruxelles a dicembre.

Borrell ha anche discusso con altri 17 partner ARF questioni di sicurezza regionali e globali. L’Alto Rappresentante ha condiviso la condanna unita dell’UE all’aggressione russa contro l’Ucraina e alle sue violazioni della Carta delle Nazioni Unite e valutato l’impatto della guerra russa sull’economia globale e sulla sicurezza alimentare.

Durante la sua visita, l’Alto Rappresentante Borrell ha inoltre incontrato il Primo Ministro cambogiano Hun Sen, con il quale ha parlato dei preoccupanti sviluppi in Myanmar, della ripresa post-pandemia, della guerra russa contro l’Ucraina e delle sue implicazioni globali. A tal proposito, Hun Sen ha chiesto all’UE di rivedere le sanzioni imposte alla Russia.

L’Alto Rappresentante ha infine lanciato un appello nella capitale cambogiana a tutte le parti coinvolte nella questione dello Stretto di Taiwan per evitare una escalation che potrebbe causare “situazioni più gravi”.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione