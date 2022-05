Abbasso la guerra 2

Mi dà personalmente molto fastidio che l’Europa dia armi agli Ucraini, anzi riformulo, a me dà molto fastidio che l’Europa dia armi. Il beneficiario in questo momento è l’Ucraina. Vi confesso che il presidente ucraino non mi piace, lo trovo plateale e mi sta sul collo quel suo modo di farsi fotografare come fosse in trincea; tra lui e Putin butterei dalla torre tutti e due.

A un certo punto sembra quasi si sia scatenata una gara a chi dava più armi; forse alcuni paesi avevano bisogno di smaltire i magazzini? Boh. Il Belgio afferma di aver inviato 5.000 fucili automatici e armi anticarro. I Paesi bassi a fine febbraio hanno promesso la consegna di 200 missili Stinger. Pure la Grecia a colpi di sirtaki ha fornito aiuti difensivi, inclusi 400 kalashnikov, lanciatori e munizioni. Il Giappone invece ha annunciato che invierà generatori elettrici e droni

Non entro nel merito della guerra ne conosco i veri motivi, ho letto negli anni tanti articoli ma non sono in grado, come invece quasi tutti gli utenti di Facebook, di dire la mia. Mi sento impreparata. Quello che mi stranisce è che ci sia la guerra, che civili e incivili muoiano, che città intere vengano distrutte. E mi chiedo, quando si vince? Cosa determina la fine del conflitto? Quando finiscono le pallottole? Quando i pochi rimasti difendono accerchiati dai nemici una piccola collinetta modello Custer? Quel tipaccio di Putin arroccato nel suo studio stile barocco russo non mi pare abbia intenzione di mollare. Ci parlano tutti e non ne cavano nulla.

Poi però ha parlato l’unico vero politico di questi tempi, Francesco. Francesco il risolutore, quello che cerca subito una soluzione pronto ad esse piuma ma pronto ad esse fero. E chissà magari proprio lui aggiusterà le cose; ha già rimproverato di fare il chierichetto più che il capo della Chiesa.

E a questo punto che succede? Che la classe politica mondiale farà una figura molto ma molto meschina e le vendite di rosari schizzeranno alle stelle. Che grande uomo Francesco, che spessore. Agli altri resta solo di rispolverare vecchi stornelli come Io vengo da Gerusalemme senza ride e senza piagne e cospargersi ma molto abbondantemente il capo di cenere.

