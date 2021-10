European Youth Event 2021

L’Evento Europeo della Gioventù (EYE) 2021 riunisce al Parlamento europeo a Strasburgo migliaia di giovani provenienti da tutta l’Unione europea, di età compresa tra i 16 e i 30 anni. È un’opportunità unica per i giovani per interagire di persona e online, ispirarsi a vicenda e scambiare opinioni con esperti, attivisti, influencer e decisori proprio nel cuore della democrazia europea, oltre per formulare e condividere le loro idee sul futuro dell’Europa. EYE2021 è attualmente previsto come un evento ibrido, dando la possibilità di partecipare di persona al Parlamento europeo a Strasburgo o online, attraverso una piattaforma digitale dedicata. Proprio in considerazione dell’evoluzione della pandemia Covid-19 e delle misure sanitarie in atto, il Parlamento europeo ha deciso di spostare le date di EYE2021 all’8-9 ottobre

Organizzato con cadenza biennale, l’EYE2021, con il motto “Il futuro è nostro”, prevedrà attività virtuali a partire dal 4 ottobre fino all’evento principale previsto per l’8 e 9 ottobre 2021, che consisterà in una serie di attività sia virtuali che in presenza a Strasburgo, sperimentando anche nuove modalità ibride. EYE2021 è il momento decisivo del processo di consultazione dei giovani da parte del Parlamento europeo in vista della Conferenza sul Futuro dell’Europa. L’EYE mira a promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la sostenibilità, con un forte impegno a favore dell’accessibilità universale. Il nostro obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti e porre in atto azioni che rendano l’evento sostenibile e rispettoso dell’ambiente. L’EYE è in procinto di ottenere la certificazione ISO 20121 per la gestione di eventi sostenibili.

A partire dal maggio 2021, in collaborazione con le organizzazioni giovanili paneuropee, le idee dei giovani sul futuro dell'Europa sono state raccolte sulla piattaforma youthideas.eu. I partecipanti all'EYE2021 esamineranno queste idee in laboratori di ideazione durante l'evento. Dopo una procedura di voto pubblica che si terrà durante l'EYE2021, le idee saranno consolidate in una relazione, che sarà presentata ai membri della Conferenza e andrà ad arricchire il dibattito politico della Conferenza.

Da venerdì mattina a sabato sera il Parlamento europeo e l’EYE Village si riempiranno di giovani che parteciperanno a dibattiti, workshop e attività sportive, visiteranno stand e assisteranno a esibizioni artistiche! Alla cerimonia ufficiale di apertura a Strasburgo saranno inoltre presenti alti rappresentanti del Parlamento europeo e delle autorità cittadine. A seguire, all’interno del Parlamento come pure nell’EYE Village e online, si terranno attività e dibattiti con esperti, attivisti, influencer e responsabili politici su una vastissima gamma di argomenti. Sarà possibile visitare l’EYE Village per assistere a due straordinari concerti all’aperto, che vedranno salire sul palco i vincitori del concorso europeo per gruppi musicali emergenti, o per cimentarti in un nuovo sport come blind soccer, disc golf e capoeira! Ti aspettano inoltre attività artistiche quali esibizioni e laboratori circensi, ma anche performance fuori dal comune come la “Biblioteca vivente”, in cui al posto dei libri sono le persone a raccontare le loro storie! Tre presentatori d’eccezione vi guideranno attraverso il programma dell’EYE2021 e la sua ampia gamma di attività online, in modalità ibrida e in presenza. Durante la cerimonia di chiusura dell’EYE2021 avrai l’occasione di scoprire e votare le idee che saranno incluse nella relazione sulle idee dei giovani e che confluiranno nella Conferenza sul futuro dell’Europa.

Eye si appoggia alla piattaforma youthideas.eu è una piattaforma online in cui i giovani possono dar voce alle proprie idee sui temi che interessano attualmente l’Europa e in cui esporre le proprie idee per l’Europa di domani. Tutti i giovani sono inoltre invitati a condividere le loro idee sulle iniziative del Parlamento europeo per i giovani, come l’evento europeo per i giovani, Euroscola, i seminari per i giovani europei, il programma “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo” e il premio Carlo Magno per la gioventù. Non appena un’idea viene pubblicata sul sito, gli altri utenti potranno cliccare “mi piace” e commentarla. Tutto questo serve a fare nascere uno scambio vivace per contribuire a plasmare e definire ulteriormente le idee.

