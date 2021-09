Cambiamento, uno sguardo al futuro

Il cambiamento è una condizione “naturale” della società. I cambiamenti possono avere un effetto su singoli settori della cultura (ad esempio tecnologia, economia, stili di abbigliamento, nutrizione, credenze e rituali) e una volta che si è verificato un cambiamento, ad esempio in un’industria, c’è la tendenza a cambiare anche altri settori che sono collegati tra loro. E’ un po’ l’effetto di un sasso che salta in uno stagno.

Con questa prospettiva in mente, noi delegate del Women 20 pensiamo che sia molto importante iniziare con le scuole primarie in modo da costruire una nuova cultura di genere e una nuova prospettiva di genere che potrebbe anche aiutare a fornire nuove competenze nei leader e nelle persone ispiratrici. È necessario progettare strategie da applicare fin dalla prima infanzia e da seguire in tutto il sistema educativo con l’obiettivo di costruire una nuova cultura di genere ispirando le nuove generazioni e fornendo loro nuove competenze.

Il prossimo martedì 6 settembre, ad Assisi, la Sindaca Stefania Proietti insieme alla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei saranno presenti al Workshop promosso dal Management Team di W20. Ci sarà la professoressa Fabiana Giacomotti, coordinatrice del working group Cultural change, che presenterà il progetto “Cento donne dimenticate nei libri di storia”. Progetto sostenuto dal W20. E ci saranno tante donne di spessore che arricchiranno di contenuti in un pomeriggio di riflessioni. Uno sguardo al futuro senza mai dimenticare il passato.

