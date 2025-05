“Cinema 100”, bando Il Foglio Letterario

IL FOGLIO LETTERARIO nella sua Collana di Cinema LA CINETECA DI CAINO ha intenzione di creare un “cofanetto artistico” in 5 pubblicazioni, in cui ognuna di queste avrà il compito di raccontare un attore, un’attrice, una coppia o un regista italiani in 100 pagine (al netto delle note introduttive, della prefazione, del sommario o della galleria fotografica).

Lo stile va molto di moda nelle pubblicazioni americane sul cinema, dove al grosso tomo viene preferito il libro snello ma completo.

Le cinque pubblicazioni avranno un punto in comune fra tutti e nelle intenzioni dovrebbero essere di cinque autori differenti. Possono essere previsti anche più autori (massimo due) per singola pubblicazione. Le cinque pubblicazioni quando pubblicate tutte insieme formeranno una mini-collana.

Le pubblicazioni saranno edite entro il 31 dicembre 2025. Le proposte saranno vagliate e giudicate dal presidente della casa editrice IL FOGLIO LETTERARIO, Gordiano Lupi; e dal direttore editoriale de LA CINETECA DI CAINO, Domenico Palattella. Le proposte approvate entreranno a pieno titoli nell’elenco dei libri de LA CINETECA DI CAINO.

Le pubblicazioni avranno il seguente titolo (CINEMA 100 PRESENTA: NOME, COGNOME in…100 pagine), con numero progressivo dall’1 al 5. Le pubblicazioni avranno uno stile grafico simile, con l’unica variante del colore diverso: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro.

Riassumere in 100 pagine o poco più, la carriera artistica di un attore, di un’attrice, di una coppia artistica o di un regista, è un esercizio di stile, che nulla toglie alla completezza e all’esaustività dell’opera. Va ricordato a tal proposito che l’arte del riassunto è una forma di scrittura e di linguaggio.

Diamo qualche dato indicativo per i lettori: 100 pagine equivalenti a circa 200.000 caratteri spazi inclusi, con testo scritto in formato A4. L’impaginazione verrà poi curata direttamente dalla casa editrice. E’ importante rimanere nell’intervallo compreso in una minorazione o maggiorazione di non più del 10% di 200.000 caratteri: da 180.000 a 220.000, ovviamente spazi inclusi.

