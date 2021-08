Effetti collaterali (Film, 2013)

Side Effects è un thriller d’autore interpretato da un cast stellare composto da Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta Jones, Channing Tatum e Vinessa Shaw. Steven Soderbergh, che aveva annunciato un ritiro dalle scene smentito dai fatti, regista di opere memorabili come Sesso, bugie e videotape, Traffic, Che (L’argentino e Guerriglia), per questo film ha preso come modello il cult Attrazione fatale (1987).

Bravissima Rooney Mara come protagonista, capace di passare da un ruolo da depressa cronica a quello di amante lesbica, terminando come una diabolica e fredda omicida. Jude Law è il medico che cura la sua depressione, ma passa un brutto periodo perché a un certo punto sembra che il medicinale da lui prescritto abbia alterato l’umore della paziente al punto di renderla inconsapevole di un orrendo delitto. Non tutto è come sembra, ma non andiamo oltre con la trama, perché il film è un thriller sceneggiato benissimo, che vive i momenti migliori grazie a suspense, tensione e imprevedibili colpi di scena. Catherine Zeta Jones è un’altra presenza interessante, sia da un punto di vista erotico che come attrice, capace di interpretare una parte da psichiatra in odore di omosessualità, intrigante e subdola.

Il film racconta una vicenda che in parte mette sotto accusa i farmaci prescritti con leggerezza e gli effetti collaterali che spesso vengono prodotti. Abbiamo anche la cupidigia dei medici che accettano prebende per promuovere medicinali in via sperimentale con effetti collaterali imprevedibili. Soderbergh è regista esperto, abile con la macchina da presa, maestro del piano sequenza (inizia e termina il film con identica scena girata al contrario), dissemina la pellicola di inquadrature originali, punti di vista non banali e ottimi spaccati fotografici (complice un grande Peter Andrews). Ottima la direzione di attori, tutti piuttosto bravi. Sceneggiatura di Scott Z. Burns (anche produttore) che non fa una piega, alla fine tutto torna, nonostante la complessità ai limiti del macchinoso. Musiche di Thomas Newman che sottolineano la cifra stilistica autoriale della pellicola. Suspense garantita fino all’ultima memorabile sequenza. Da rivedere.

Regia: Steven Soderbergh. Soggetto e Sceneggiatura: Scott Z. Burns. Fotografia: Peter Andrews. Montaggio: Mary Ann Bernard. Musiche: Thomas Newman. Produttori: Lorenzo Di Bonaventura, Gregory Jacobs, Scott Z. Burns. Case di Produzione: Filmnation Entertainment, Endgame Entertainment, Di Bonaventura Pictures. Distribuzione Italia: M2 Pictures. Paese di origine: Usa, 2013. Durata: 106’. Genere: Thriller drammatico. Titolo originale: Sider Effects. Interpreti: Jude Law (Dr. Jonathan Banks), Rooney Mara (Emily Taylor), Catherine Zeta Jones (Dr. Victoria Siebert), Channing Tatum (Martin Taylor), Vinessa Shaw (Deirdre Banks), Ann Dowd (madre di Martin), Polly Draper (capo di Emily), David Costabile (Carl Millbank), Mamie Gummer (Kayla Millbank).

