Lýðveldið Ísland

Che Paese meraviglioso è l’Islanda. Tutti conoscono, anche se non ci sono mai andati, le sue peculiarità geografiche; le Cascate e i geyser e naturalmente i vulcani che in piena eruzione sono in grado di bloccare gli aeroporti di mezzo mondo. Famosissima la Blue Lagoon ed ora si è recentemente aggiunta un’altra stupefacente attrazione, la Sky Lagoon, una nuova laguna geotermica, con vista sull’oceano, l’aurora boreale e il vulcano sulla penisola di Reykjanes.

Un Paese incredibile dove si è fatto del rispetto del territorio una vera attrazione e dove le attrazioni sono davvero singolari; ad esempio c’è un circuito turistico che si chiama Diamond Circle che porta il visitatore in una zona del nord dell’isola particolarmente inospitale e avventurosa. Si può soggiornare in case di legno resistenti a tempeste affacciandosi su laghi e con vista su vulcani attivi. Non è un posto per amanti della cucina perché questa è piuttosto ripetitiva ma ci si abitua; magari mangiando lo skyr che, nonostante l’apparenza non è uno yogurt vero e proprio ma nasce come formaggio cremoso.

Non ha molti abitanti, poco sopra i 300.000. Il suo premier è Katrin Jakobsdottir. Non è la prima volta che una donna ricopre ruoli apicali in Islanda; Vigdis Finnbogadottir era una madre single divorziata quando nel 1980 decise di candidarsi come Presidente. Fino ad allora, solo il 5% dei parlamentari era donna. Sfidando percentuali e potere maschile, solo per provare che una donna poteva farlo e così diventò la prima donna Presidente d’Islanda. Ma anche la prima donna al mondo eletta Capo di Stato.

Insomma, qualcosa di cui andare fieri e anche un motivo in più per noi donne per visitare questo incredibile Paese.

