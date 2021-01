La puntura di spillo?

A tutte le indegnità inventate in Gran Bretagna contro l’Europa, se ne aggiunge ora una, minore ma di una meschinità davvero degna di Boris Johnson e dei suoi accoliti: il Governo inglese si è rifiutato di concedere ai rappresentanti dell’UE a Londra (Ambasciatore e 25 membri del suo staff) pieno riconoscimento diplomatico, considerando l’Unione “una istituzione internazionale come altre” e non un ente sovrano. I diplomatici europei avranno dunque uno status minore, anche se i loro diritti basici resteranno garantiti, come quelli, per esempio, dell’Unione Postale, ma non quelli sanciti nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

La decisione è tanto più meschina se si considera che l’UE ha pieni rapporti diplomatici con 142 Paesi nel mondo, Stati Uniti compresi, e che la Gran Bretagna ha firmato l’Accordo di Lisbona che istituiva il “Servizio europeo per l’azione esterna”, accordandogli pieno status diplomatico. Non si capisce dove comincia il dispettoso sciovinismo di un Johnson a cui le cose vanno male su tutti i fronti, o dove si tratta di pura stupidità. Ma attenzione: può sembrare una questione minore, una semplice puntura di spillo fastidiosa ma senza significato, ma non è così. Dietro ad essa si cela il pervicace rifiuto di riconoscere la natura dell’integrazione europea, che Londra ha cercato di combattere per anni, per poi farne parte per 47 altri anni, ostacolandola surrettiziamente però dal di dentro.

I Ministri degli Esteri dell’Unione esamineranno il problema nella giornata di oggi; spero che reagiscano applicando almeno la reciprocità ai diplomatici britannici a Bruxelles.

Ancora una volta, che sollievo aver perso per strada questo partner scomodo, dispettoso e ciecamente isolazionista!

