Quattro falsità sui vaccini

Nella Rete sono circolati centinaia di meme “negazionisti” sull’epidemia da Coronavirus, per i quali era tutta una cospirazione internazionale e il virus era una comune influenza stagionale che sarebbe scomparsa in poco tempo. Una teoria sostenuta ufficialmente dallo stesso Presidente Trump e da molti ciechi seguaci repubblicani. L’evidenza delle cifre l’ha smentita clamorosamente, in tutto il mondo e specialmente negli Stati Uniti, dove il numero di contagi e di morti è catastrofico (domenica scorsa, il morbo ha colpito lo stesso Rudy Giuliani, il sicofantico avvocato personale del Presidente). Ma lo scellerato Trump continua a beffarsene, pochi giorni fa ha tenuto un comizio in Georgia con migliaia di fanatici presenti, incollati l’uno all’altro e pochissimi con la mascherina. Nel comizio, diretto in teoria a sostenere i due candidati repubblicani al Senato. Trump ha in realtà insistito ossessivamente con le bugie sulle frodi elettorali a suo danno (ora i responsabili della cospirazione sarebbero il Venezuela, assieme a molti esponenti democratici e repubblicani, quando non – secondo un gruppo di estrema destra che appoggia Trump – una coalizione di pedofili e democratici diretti da Hillary Clinton). Vale ripetere che si tratta di sconclusionate accuse che nessuno ha potuto provare e che, sin qui, nessun giudice ha accolto. Trump ha anche tentato di forzare i parlamentari in Georgia e Michigan a sovvertire il risultato elettorale, scartando i delegati legittimamente eletti e mandando alla riunione del 14 dicembre delegati eletti dalle legislature, ignobile tentativo finora fallito (in Georgia, il Governatore repubblicano, dopo il terzo conteggio dei voti, ha proclamato lunedì la vittoria di Biden). Il 14 questa disgustosa vicenda dovrebbe chiudersi, ma pochi ci credono. Trump è capace di tutto, nella sua paranoica ansia di mantenere il potere. Ci si può chiedere come mai milioni di americani lo seguano ancora, ma non c’è da stupirsi: milioni hanno seguito Stalin, Hitler e Mao, cioè i peggiori tiranni del XX Secolo.

Ma torniamo ai vaccini. Ora lo sforzo dei nemici della ragione (per lo più di estrema destra) si è spostato sulla guerra a qualsiasi tipo di vaccino. Gli argomenti maggiormente usati sono stati analizzati con estrema cura dalla BBC, sentendo i più seri scienziati e tutti dichiarati completamente falsi. Vediamo almeno i più diffusi.

1 – II vaccini alterano il DNA di chi li riceve. Falso perché impossibile. Nessun elemento di nessun vaccino può alterare il DNA.

2 – I vaccini servono a introdurre nel corpo umano un chip che permette di controllarne azioni e persino intenzioni. Si tratterebbe di una diabolica manovra di Bill Gates per controllare la gente su una scala di miliardi di persone e obbligarli a seguire i suoi ordini. Non so se Bill Gates sia un angelo o un demonio. So solo che è un genio che ha cambiato il mondo dell’economia e delle comunicazioni e in anni ha donato miliardi di dollari per l’avanzamento della ricerca sulla salute. La teoria è, comunque, non solo falsa, ma ridicola: non c’è alcun mezzo per cui un vaccino possa installare un chip che sarebbe poi in ogni caso, prima o poi scoperto tra tanti milioni di persone iniettate.

3 – I vaccini usano cellule estratte da feti umani fatti abortire. Falso. Nessun vaccino, neppure quello cinese, le utilizza.

4 – I vaccini non servono. Dato che il tasso di mortalità del virus non supera l’1%, meglio correre il rischio di prenderlo e non quello di farsi vaccinare. È la sola obiezione con qualche apparenza di fondamento, ma non è difficile rispondere. Anche una percentuale bassa ha prodotto in assoluto milioni di decessi, che possono essere in gran parte evitati in futuro con un vaccino efficace. E anche tra i sopravvissuti, il contagio causa conseguenze pesanti, come isolamento o ricovero in ospedale, provoca un sovraffollamento delle strutture sanitarie, che spesso non possono attendere alle infermità ordinarie, un costo enorme per le finanze pubbliche e una riduzione delle attività economiche. Altrimenti non si capirebbe la tremenda crisi mondiale del 2020.

Dunque, falsità, però non innocue, ma estremamente pericolose, se convincono la gente a non accettare una protezione contro il virus.

C’è, però, un quinto argomento che merita attenzione: i vaccini prodotti in Occidente (di quelli prodotti in Cina e Russia sappiamo poco) non sono stati finora completamente testati e approvati dalle Autorità sanitarie competenti. È vero e, come credo di aver già scritto, non la prudenza ma il normale buon senso richiede di attendere questa approvazione formale, da parte delle Autorità tanto europee quanto nazionali, prima di mettere in circolazione qualsiasi vaccino.

Per giudicarne gli effetti, comunque, servirà il caso della Gran Bretagna che, come al solito, ha deciso di agire da sola e di iniziare rapidamente una campagna di vaccinazione di massa. Piuttosto che precipitarsi ad imitarla, forse è bene attendere qualche tempo per vedere i risultati. Per una volta, la “perfida Albione” può servire all’Europa.

