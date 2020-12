La ripetente fa l’occhietto al Preside (Film, 1980)

La ripetente fa l’occhietto al preside di Mariano Laurenti si inserisce nel filone sexy scolastico, ma ha il difetto di essere un prodotto tardivo. L’affiatata coppia Laurenti-Milizia (un ferroviere prestato al cinema) non sa trovare – non è certo facile! – niente di nuovo da dire su un tema fin troppo sfruttato. Resta la bellezza di Annamaria Rizzoli, che ha il solo torto (per motivi anagrafici) di essere arrivata al cinema troppo tardi; l’attrice non lesina nudi a tutto schermo, docce rubate, visioni carpite con un cannocchiale, ma i tempi sono cambiati, l’epoca del voyeurismo cinematografico è vicina alla fine. Le prime televisioni private e l’avvento dei videoregistratori stanno modificando il mercato e la mentalità degli italiani. Nonostante tutto, il corpo della Rizzoli è esposto con generosità, soprattutto il seno che la rese famosa, è spesso in primo piano. Nel cast segnaliamo le ottime presenze di Lino Banfi, Alvaro Vitali, Ria De Simone, Carlo Sposito, Jimmy il Fenomeno, Ermelinda De Felice e Loredana Martinez.

Se c’è qualcosa che ancora salva il film e che a distanza di anni ne giustifica la visione è proprio la magistrale interpretazione di Lino Banfi come preside innamorato della Rizzoli, sexy ripetente, figlia di un industriale. La ragazza finge di amoreggiare con il preside, sia per far ingelosire un compagno di classe (Leo Colonna) che per approfittarne scolasticamente. Banfi è un preside burbero dal cuore grande, ragazzo padre abbandonato dalla moglie, tenero e buono, vittima indiretta degli scherzi fatti al professore di musica, finisce per punire i due organizzatori, ma non coordina i movimenti e per fare il gesto dell’ombrello prima lancia la tazzina del caffè, poi si tira in faccia una pasta alla panna. Vitali è un professore di musica vessato dai perfidi alunni, innamorato dell’insegnante di matematica Ria De Simone (la professoressa Zappa, beato chi ti pappa!, dice Vitali) che lo manda sempre in bianco. Finiranno per sposarsi, nonostante tutto, pure se per tutto il film vediamo una relazione burrascosa tra la Zappa e il preside. Banfi comprenderà che la Rizzoli è innamorata del compagno di classe e che lui è rimasto vittima di uno scherzo feroce, ma non se la prenderà più di tanto e capirà la situazione. La sola sconfitta sarà Loredana Martinez, amica perfida della ripetente, gelosa del bel compagno di scuola che da sempre la respinge.

Molte gag sono riprese da film del passato, tra tutte la battuta su Diredaua, già presente ne L’affittacamere (Sono stato tre anni a Diredaua. – Ah, sì e poi l’avete detto?), qui riutilizzata con poche varianti. Le scenette scolastiche sono abbastanza ripetitive e ricalcano film precedenti, citiamo gli scherzi feroci ai danni del professore di musica, con la macchina smontata, la corrente elettrica nella chitarra, i panini al travertino. Lino Banfi imposta una gag tipica dell’avanspettacolo che Luciano Salce riprenderà (ampliandola) in Vieni avanti cretino (1982): l’incontro con un amico del passato che lo prende a schiaffi perché è contento di rivederlo. Da notare che l’amico è doppiato dallo stesso Banfi, parla proprio come lui, identico accento pugliese e intercalare tipico del comico. Segnaliamo l’ironia tra Agnelli e Pastorelli, con Chris Avram (il padre della ripetente) industriale con la erre moscia e l’orologio sul polsino, mentre la sorella avrebbe scritto un libro che ricorda il Vestivamo alla marinara di Susanna Agnelli.

Il film esce in Italia in piena estate (14 agosto 1980), pure per questo non raccoglie molti spettatori. Uscito nel 1981 anche in Francia (La ycéenne fait de l’oeil au proviseur) e in Germania (Die Schulschwanzerin).

Regia: Mariano Laurenti. Soggetto e Sceneggiatura: Mariano Laurenti, Francesco Milizia. Fotografia: Federico Zanni. Montaggio: Alberto Moriani. Musiche: Gianni Ferrio. Scenografia. Giacomo Calò Carducci. Costumi: Tony Randaccio. Durata: 90’. Genere: Commedia sexy (scolastica). Casa di Produzione: Medusa Distribuzione, Dania Film, Nuova Dania Cinematografica. Distribuzione: Medusa Distribuzione. Interpreti: Lino Banfi, Annamaria Rizzoli (doppiata da Aurora Cancian), Alvaro Vitali, Carlo Sposito, Loredana Martinez, Ria De Simone, Jimmy il Fenomneo, Gianluca Manunza, Renzo Ozzano, Chris Avram, Walter Margara.

