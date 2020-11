Brexit: fine del cammino?

Nelle ultime settimane, i negoziati tra Londra e Bruxelles per raggiungere un accordo che regoli i rapporti post-Brexit sono proseguiti con grande intensità, tra alternative di maggiore o minore pessimismo. Ora sembra farsi luce un certo, cauto ottimismo. Gli Ambasciatore dei 27 Paesi membri presso l’UE sono stati informati dai portavoce della Commissione che stavolta un accordo pare a portata di mano e la stessa Presidente, Ursula Van der Leyen, ha fatto eco. I nodi negoziali restano tuttavia sul tappeto: soprattutto i diritti di pesca nelle acque britanniche (tema molto importante per la Francia) e la questione del “level field”, cioè della parità di norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, tema su cui Londra resiste in nome della piena sovranità post-Brexit, ma difficilmente rinunciabile per l’Unione.

Ambedue le parti hanno perciò dichiarato che resta molto lavoro da fare. I negoziati continueranno nelle prossime settimane, in modo virtuale perché il negoziatore europeo, Michel Barnier, è in isolamento per Covid. Il tempo non è molto, l’accordo dovrà essere raggiunto possibilmente prima del prossimo Consiglio Europeo e comunque entro il 31 dicembre, a meno di ulteriori proroghe abbastanza improbabili. Ambedue le parti hanno interesse a un accordo (Londra soprattutto) ma ci sono punti probabilmente invalicabili per ambedue e aggirabili solo con un prodigio di diplomazia, cioè inevitabilmente con un compromesso che lasci una certa dose di ambiguità.

Tutto, però, purché questa vicenda giunga alla sua conclusione e Europa e UK possano avviare separatamente ma senza troppi danni il loro cammino. Ho pensato e scritto fin del Referendum inglese che l’Unione starà molto meglio senza la petulanza e lo sciovinismo britannici.

