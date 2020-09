Art Week 2020 a Milano

Dopo lo stop forzato dovuto al Covid19, Milano riparte con slancio nel mondo dell’arte con un’edizione speciale della Art Week che ha preso avvio lunedì scorso e che si concluderà il prossimo 13 settembre.

Milano, riconosciuta da sempre in ambito culturale tra le prime cinque città più importanti a livello europeo, si riappropria del ruolo di protagonista con la Art Week 2020 che prevede un ricco calendario di mostre, inaugurazioni e iniziative promosse dal Comune di Milano, fruibili per la maggior parte in presenza. Tutto ciò avviene in collaborazione con la Miart, la fiera internazionale dell’arte moderna e contemporanea che quest’anno invece sarà esclusivamente in versione digitale. Un forte segno di ripartenza che tiene conto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Grazie ad uno straordinario sforzo collaborativo tra le istituzioni, le fondazioni ed i soggetti pubblici e privati, numerose saranno le sedi che apriranno al pubblico i propri spazi espositivi o che offriranno contenuti di approfondimento on line e in streaming. Numerose le aperture straordinarie, iniziative speciali, mostre, visite guidate. Ne indichiamo di seguito alcune.

Il 12 settembre, Banca Generali permetterà l’accesso gratuito (anche se contingentato) al Museo del Novecento dove il visitatore troverà un focus dedicato al pittore astrattista Valentino Vago, Sguardo sulle collezioni e una personale dedicata a Franco Guerzoni, dal titolo Accudire il frammento. Sempre il 12 si terrà Art Night, una serata speciale di inaugurazioni, performance ed eventi organizzati dagli spazi non-profit milanesi. Un gruppo di importanti gallerie d’arte contemporanea milanesi da mercoledì 9 settembre, lasceranno aperti i loro spazi, dalle 15 alle 22, per una maratona di eventi speciali.

Tra le varie sedi coinvolte dalla Art Week vi sono il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, i Musei Civici, i Chiostri di Sant’Eustorgio, il Palazzo Reale, la Fondazione Stelline. Al Parco delle Sculture presso Citylife, mercoledì 9 settembre, saranno inaugurate altre due sculture: Beso di Wilfredo Prieto e New Times for Other ideas/new ideas for other times di Maurizio Nannucci.

