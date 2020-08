Leonardo sbarca al cinema

Forte del grande successo della mostra del Louvre dedicata a Leonardo da Vinci, la Pathé Live, in collaborazione con lo stesso museo parigino e con BelAir Media, ha deciso di realizzare un documentario sul Maestro, intitolato Una notte al Louvre: Leonardo da Vinci che uscirà a settembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Come si è arrivati a tanto? Il 2019, anno delle celebrazioni del 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci, ha rappresentato l’occasione d’oro per organizzare mostre ed eventi in onore del Maestro. Prima fra tutte, per rilevanza e successo registrato, è stata senza dubbio la mostra del Louvre, considerata unanimemente la più completa mai realizzata fino ad oggi sul genio del Rinascimento. Infatti, con una raccolta di 162 opere tra dipinti e disegni, arrivati dai musei più importanti del mondo, l’esposizione parigina Léonard de Vinci, messa a punto dopo 10 anni di lavoro, si è rivelata essere, fin da subito l’evento del secolo.

Una retrospettiva senza precedenti che a messo a disposizione dei visitatori i nuovi esami scientifici dei dipinti del Louvre e il trattamento conservativo di tre di essi. Un lungo e duro lavoro ripagato dai numeri: conclusasi il 24 febbraio scorso, ha registrato più di un milione di visitatori e quasi 10 mila presenze giornaliere. Una presenza massiccia favorita anche dalle 46 notturne e dalle tre giornate di accesso gratuito offerte.

Una notte al Louvre: Leonardo da Vinci è un viaggio virtuale nel mondo di Leonardo guidato dai curatori della mostra parigina, Vincent Delieuvin e Louis Frank. Il documentario uscirà nelle sale di tutto il mondo nelle sole date del 21, 22 e 23 settembre.

Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino le opere più belle di Leonardo, La Vergine delle rocce, La Belle Ferronnière, la Gioconda, San Giovanni Battista e Sant’Anna e un’ampia gamma di disegni, una significativa serie di dipinti e sculture del pittore ad essi correlati.

