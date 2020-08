Trump a Mount Rushmore?

Mount Rushmore è una montagna nel Dakota del Sud. Nella quale uno scultore ha inciso sulla pietra i volti di quattro grandi presidenti americani: George Washington, fondatore degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, autore della carta dei diritti, Abramo Lincoln, difensore e restauratore dell’unità del paese, e Teddy Roosevelt promotore dell’industrializzazione USA. Donald Trump è stato il 4 luglio scorso a Mount Rushmore, facendosi fotografare al lato di quei grandi presidenti e la governatrice repubblicana dello Stato gli ha regalato un poster nel quale il suo volto ingigantito figura al lato dei quattro.

Negli ultimi giorni, è circolata la notizia secondo cui la Casa Bianca aveva contattato la governatrice del Sud Dakota per conoscere le modalità appropriate per scolpire la testa di Donald Trump accanto alle altre (naturalmente con le stesse dimensioni). Trump ha smentito la notizia, attribuendola come sempre alla cattiveria della stampa e della CNN. Ha sostenuto che della cosa si era parlato come di uno scherzo, una battuta. Però ha anche detto che, dato tutto quello che egli era riuscito a realizzare durante il suo mandato, essere raffigurato a Mount Rushmore “gli pareva una buona idea”. Questo nel momento in cui gli Stati Uniti sono nel pieno della loro peggior crisi, aggravata dalla condotta negazionista e irresponsabile dell’Amministrazione.

Non si sa se ridere o piangere per questo assurdo episodio. A noi resta forse da rivalutare a posteriori Silvio Berlusconi. La sua propensione alla menzogna, le sue autoesaltazioni (come ad esempio paragonarsi a Degasperi) appaiono leggerezze infantili di fronte al delirio di grandezza di Donald Trump. Dopotutto, non ha mai accennato a farsi erigere statue accanto a quelle di Garibaldi, Mazzini, Cavour e Vittorio Emanuele II.

