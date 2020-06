Premio Raduga 2020, i vincitori dell’XI edizione

Si è svolta eccezionalmente online quest’anno la cerimonia di assegnazione del Premio Raduga, organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Casa Russa in Verona, dall’Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat’) e dall’Istituto Letterario A.M. Gor’kij di Mosca, con il sostegno di Banca Intesa Russia e di Gazprombank, con la partecipazione di Fondazione Russkij Mir.

Venerdì scorso a partire dalle 14.00, con i saluti inaugurali di Sergey Razov, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino, la cerimonia ha avuto inizio sul sito dell’associazione italo-russa con sede a Verona.

A moderare l’evento Elena Loria, Vice Capo redattore del quotidiano russo “Izvestia”. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato ai giovani talenti letterari italiani e russi under 35 anni, sono stati: per la sezione italiana del Premio Raduga per le categorie “Giovane traduttore dell’anno” e “Giovane narratore dell’anno” rispettivamente Cinzia Celone (Colverde, Como) per la traduzione del racconto “Il vecchio e la fattoria” di Bulat Chanov e Maria Chiara De Pascali (Muro Leccese, Lecce) con il racconto “Memorie per la sola lettura”.

Per la sezione russa ad aggiudicarsi il premio di “Giovane narratore dell’anno” Bulat Chanov (Kazan’) con il racconto “Il vecchio e la fattoria” e come “Giovane traduttore dell’anno” Stanislav Lichouzov (Timašëvsk) con la traduzione del racconto “Il venditore” di Pier Francesco Brandimarte.

Gli elaborati dei vincitori saranno pubblicati sull’Almanacco Letterario bilingue edito dall’Associazione Conoscere Eurasia, distribuito nei due Paesi e disponibile, nella versione digitale, sul sito dell’associazione.

