Biblioteca Digitale Mondiale, accesso libero

In tempo di quarantena imposta da Covid-19, la Rete arriva in nostro soccorso con numerosi suggerimenti utili a tenere lontana la noia. Dal 18 marzo scorso, anche l’Unesco è scesa in campo mettendo a disposizione di tutti la sua Biblioteca Digitale Mondiale comprendente oltre 19 mila documenti storici, manoscritti, giornali, riviste, mappe e fotografie, manufatti museali, pergamene e migliaia di oggetti provenienti da 193 Paesi datati dall’8000 a.C. ad oggi.

La World Digital Library è un sito web gestito dal 2009 dall’Unesco e dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Contiene materiali culturali unici provenienti da biblioteche e archivi di tutto il mondo allo scopo di promuovere il libero flusso di tutte le forme di conoscenza, educazione, scienza, cultura e comunicazione. È costantemente aggiornata e arricchita grazie al contributo di Fondazioni ed istituzioni.

Ogni giorno, nell’ambito del progetto denominato Digitalizzare la nostra storia condivisa vengono trasformati migliaia di vecchi articoli in documenti elettronici, così da poter essere condivisi. I documenti sono disponibili per studiosi, educatori e studenti in sette lingue (tra queste purtroppo non rientra l’italiano). Un patrimonio immenso di conoscenza che riduce il divario digitale per tutti coloro che desiderano trascorrere il tempo in modo costruttivo.

Ecco le istruzioni per l’uso: nel “cerca” digitare un luogo, una data o un argomento. Ad ogni risultato è associata una descrizione che ne illustra il contenuto e ne delinea il contesto storico.

