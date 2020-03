Miracoli dal cielo (Film, 2016)

Miracoli dal cielo di Patricia Riggen è un film sui prodigi della fede e sulle esperienze sensoriali che secondo alcuni potrebbero verificarsi negli istanti che precedono la morte. Anna ha dieci anni, soffre di un raro disturbo digestivo, considerato incurabile, di cui non si conoscono le cause. La ragazzina guarisce misteriosamente in seguito a un drammatico incidente.

La trama è tutta qui, ma il film è intenso e commovente, narrato con toni alti e drammatici, sapientemente stemperati in commedia nei momenti decisivi. A tratti pare di assistere a un revival nordamericano del nostro tanto vituperato lacrima movie, ma il regista non è per niente interessato ad affondare la lama nella piaga della sofferenza della piccola protagonista. Tutt’altro. Il suo scopo principale – forse unico – è invece quello di celebrare i prodigi della fede. Miracoli dal cielo è un film profondamente cristiano (protestante) che esplora i momenti di dubbio, le cadute, l’allontanamento dalla strada divina, per analizzare la nuova conversione e l’esperienza incredibile del miracolo. Fotografia color ocra che immortala la campagna del Texas che diventa scura e notturna per le strade di Boston, dove la bambina è costretta a curarsi. Personaggi molto ben scritti, a partire dalla madre coraggio (Garner), fino al medico dei bambini (Derbez), passando per il pastore protestante macerato dai dubbi (Lynch) e per la sorridente Angela (nomen omen) (Latifah) che appare al momento giusto.

Dicono che si tratti di una storia vera, di sicuro sappiamo che il film è tratto da un buon romanzo ricco di momenti fantastici, ma portatore di un grande insegnamento di vita: mai arrendersi, lottare sempre, anche contro l’evidenza. Il miracolo può accadere, è dietro l’angolo; il miracolo, in fondo, è la solidarietà del tuo prossimo, pronto a dare una mano quando sei in difficoltà. Forse è proprio questo il miracolo che ha accompagnato il dramma esistenziale di una madre disperata: aver trovato qualcuno disposto ad aiutarla quando ne aveva bisogno. A questo punto non chiediamoci per chi suona la campana, perché la campana suona per noi. Sempre. Ogni volta che serve. Da vedere.

Regia: Patricia Riggen. Soggetto: Randy Brown (tratto dal omanzo Miracles from Heaven di Christy Beam). Sceneggiatura: Randy Brown, Christy Beam. Fotografia: Checco Varese. Musiche: Will Musser, Newsboys. Costumi: Mary Jane Fort. Produttori: DeVon Franklin, T. D. Jakes, Joe Roth.Interpreti: Jennifer Garner, Kilye Rogers, Martin Henderson, Queen Latifah, Eugenio Derbez, John Carrol Lynch, Brighton Sharbino, Hannah Alligood, Kelly Lintz, Bruce Altman, Wayne Pére, Rhoda Griffis, Gregory Alan, Kevin Sizemore.

[NdR – L’autore dell’articolo ha un suo blog “La Cineteca di Caino”]