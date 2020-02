The Lady in the Van (Film, 2015)

Una delicata commedia britannica, ricca di umorismo e di umanità, tratta da un soggetto di Alan Bennett, che racconta una storia di vita vissuta. Tutto nasce dalla storia di Mary Shepherd che tra il 1974 e il 1989 ha vissuto in un furgone sul vialetto di casa di Alan Bennett. Partendo da tale assunto vengono fuori tutte le contraddizioni e i pregiudizi della società inglese, il perbenismo, il pettegolezzo, il rifiuto di chi decide di condurre una vita ai margini, fuori dal consueto. La vecchietta che vive in modo alternativo, parcheggiata in un quartiere elegante di Londra, sconvolge abitudini e riti quotidiani della borghesia inglese, fredda e poco incline alla gentilezza nei confronti del prossimo.

Il film di Nicholas Hytner racconta la strana amicizia che poco a poco nasce tra il commediografo Alan Bennett e la signora Mary Shepherd, nonostante il carattere riservato e solitario del primo che contrasta non poco con i modi ruvidi della seconda. Maggie Smith è perfetta nei panni della senzatetto per scelta che vive in un furgone, una donna molto religiosa che porta un grande peso sulla coscienza, innamorata della musica, ex suora e provetta suonatrice di pianoforte. Maggie Smith è stata giustamente candidata ai Golden Globe come migliore attrice in un ruolo da commedia. Alex Jennings riproduce in maniera egregia il carattere di Alan Bennett, il rapporto difficile con la madre, un’omosessualità repressa, il colloquio continuo con sé stesso, nella convinzione letteraria che un primo Bennett viva e un secondo Bennett scriva.

Il film finisce con un assunto fantastico, al cimitero, dove la signora Shepherd incontra il ragazzo che credeva di aver ucciso per sua colpa in un incidente stradale, chiarisce la reale dinamica dei fatti e chiede a Bennett di scrivere la sua trasfigurazione in cielo, accolta tra le braccia del Signore. Potenza della letteratura, l’evento accade in una fantasmagoria di effetti speciali. Finale con targa ricordo a Miss Shepherd, discorso di Bennett attore davanti alla folla del quartiere e arrivo in bicicletta del vero Alan Bennett, che regala un cammeo, visto che ha vissuto e scritto la storia.

Un film che si può vedere grazie alla programmazione di qualità di Rai Movie e che risulta ancora disponibile su RaiPlay.

. . .

Regia: Nicholas Hytner. Soggetto e Sceneggiatura: Alan Bennett. Fotografia: Andrew Dunn. Montaggio: Tariq Anwar. Musiche: George Fenton. Scenografia: John Beard, Tim Blake, Niamh Coulter. Genere: Commedia. Durata: 104’. Paese di Produzione: Regno Unito. Interpreti: Maggie Smith, Alex Jennings, Frances de La Tour, Nicholas Burns, Pandora Colin, Gwen Taylor, Jom Broadbent, Deborah Findlay, Roger Allarm, Alan Bennett.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

[NdR – L’autore dell’articolo ha un suo blog “La Cineteca di Caino”]