Cuba, un Primo Ministro dopo quarant’anni

L’Avana – Dopo ben quarantatré anni, oggi e domani si eleggerà a Cuba un Primo Ministro. Il Parlamento locale nominerà ufficialmente un nuovo capo dell’esecutivo, su proposta del Presidente Miguel Diaz-Canel. La carica di Primo Ministro era stata abolita a Cuba nel 1976. L’ultimo a ricoprire questo incarico fu Fidel Castro, durante la Rivoluzione dal 1959 al 1976, quando divenne Presidente dei Consigli di Stato e dei ministri.

Un momento politico importante per Cuba; l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, nella sua IX Legislatura, designerà il Governo della Repubblica e riprenderà nella sua struttura l’incarico di Primo Ministro.

Il Primo Ministro viene nominato dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, su proposta del Presidente della Repubblica, per un periodo di cinque anni. Per convalidare l’incarico è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta. «Il Primo Ministro è responsabile di fronte all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare e davanti al Presidente della Repubblica, ai quali rende conto e che informa della sua gestione, di quella del Consiglio dei Ministri o del loro Comitato Esecutivo, nelle occasioni indicate».

Per essere eletti, bisogna essere deputati e aver compiuto 35 anni d’età, godere di tutti i diritti civili e politici, essere cittadino cubano per nascita e non avere altre cittadinanze. La carica comporta seguire e controllare lo svolgimento delle attività degli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato, delle entità nazionali e delle amministrazioni locali; di esercitare il controllo del lavoro dei capi degli organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato; di impartire istruzioni ai Governatori provinciali e controllarne la loro esecuzione. E molte altre responsabilità.

Da quando Diaz Canel è andato al potere, molte cose sono cambiate; intanto quasi tutti i vecchi ministri sono stati sostituiti. Certo è che però la scelta del Primo Ministro dovrà ricevere l’approvazione del Partito comunista cubano, guidato da Raul Castro.

Ma il cammino verso una nuova era è già cominciato.

