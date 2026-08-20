Fiumicino (Roma) – Sarà 1926 ECHOES il titolo della quinta edizione del Fiumicino Jazz Festival, organizzato dal Museo del Saxofono, che dal 30 agosto al 6 settembre celebrerà il centenario della nascita di quattro protagonisti assoluti della musica del Novecento: John Coltrane, Miles Davis, Franco Cerri e Nini Rosso. Un tema appunto dedicato ad artisti le cui opere continuano a vivere ben oltre la stagione in cui sono nate, attraversando le generazioni, alimentando nuovi linguaggi e continuando a ispirare musicisti, studiosi e appassionati.

La celebrazione di quattro anniversari è legata da percorsi differenti, uniti dalla medesima capacità di trasformare la propria esperienza artistica in un patrimonio culturale condiviso: Coltrane e Davis hanno ridefinito il lessico del jazz contemporaneo, aprendo orizzonti espressivi destinati a influenzare la musica del secondo Novecento; Franco Cerri e Nini Rosso hanno lasciato un’impronta altrettanto significativa nell’immaginario musicale italiano, diventando figure familiari anche al grande pubblico.

Promossa dal Museo del Saxofono di Fiumicino – il più importante museo interamente dedicato al saxofono, custode di una collezione di strumenti storici unica al mondo – la manifestazione, con la direzione artistica di Attilio Berni e il sostegno della Città di Fiumicino, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio musicale attraverso concerti, incontri, attività divulgative ed esperienze culturali capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Le ricorrenze celebrano il passato. La musica continua invece a costruire il futuro. È questa l’eco che il Fiumicino Jazz Festival 2026 desidera consegnare al proprio pubblico.

Il Programma completo del Festival

[NdR – Si ringrazia Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations per la segnalazione]

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