Porto Rafael, il sogno realizzato di Rafael Neville

Palau (Sardegna) – Un sogno nato guardando le stelle e diventato un luogo reale, affacciato sul Mediterraneo. Un’intuizione che precede la nascita della Costa Smeralda e che contribuisce a proiettare Palau e la Gallura sulla scena internazionale. È la storia di Rafael Neville Rubio Arguelles e di Porto Rafael, raccontata nel volume Punta Sardegna – Porto Rafael. Sognare è Vivere. Il sogno realizzato da Rafael Neville (prodotto e distribuito gratuitamente dal Comune di Palau) che sarà presentato martedì 25 agosto alle ore 21.30 in Piazza Popoli d’Europa, a Palau. L’incontro, moderato dal giornalista Francesco Giorgioni, chiude il ciclo di iniziative e celebrazioni promosse in occasione del centenario della nascita di Rafael Neville.

Il cuore del volume è il racconto di un sogno diventato realtà. Un’intuizione che accompagna Rafael Neville fin dalla giovinezza e che trova in Sardegna il luogo nel quale prendere forma. Quando alla fine degli anni Cinquanta arriva sulle coste della Gallura, Rafael riconosce in Punta Sardegna il paesaggio nel quale realizzare la propria visione: creare non semplicemente una località turistica, ma un luogo capace di mettere in relazione natura, architettura, eleganza, cultura e socialità. Nasce così Porto Rafael, prima dell’affermazione della Costa Smeralda, espressione concreta di quella filosofia racchiusa nel motto “Sognare è Vivere”.

Ampio spazio è dedicato alle origini e alla formazione cosmopolita di Rafael Neville, V Conte di Berlanga de Duero, nato a Malaga il 21 agosto 1926. Viaggiatore, uomo di spettacolo e personalità dal forte temperamento artistico, prima di approdare in Sardegna attraversa ambienti culturali e mondani europei e matura altre esperienze nel Mediterraneo. La sua vicenda personale permette di comprendere meglio quella capacità di immaginare luoghi nuovi e di trasformarli in punti d’incontro internazionali che troverà a Porto Rafael la sua espressione più compiuta.

La ricerca entra quindi nella costruzione concreta del borgo, documentando architetture, abitazioni, piazze, alberghi e luoghi simbolo, insieme al lavoro di architetti, progettisti, geometri e costruttori che contribuirono a tradurre la visione di Rafael in un paesaggio costruito. Tra le figure ricordate compaiono anche importanti protagonisti dell’architettura come Michele Busiri Vici e Alberto Ponis. Mappe, disegni e materiali progettuali consentono di leggere Porto Rafael anche come un’esperienza architettonica profondamente legata al paesaggio gallurese.

Il volume restituisce inoltre l’atmosfera internazionale che nel corso degli anni si crea intorno al borgo. Porto Rafael diventa luogo d’incontro per esponenti delle case reali, artisti, attori, musicisti, stilisti, intellettuali e grandi protagonisti dello sport. Tra i moltissimi nomi documentati figurano personalità come Juan Carlos di Borbone, Hailé Selassié, Brigitte Bardot, Monica Vitti, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Orson Welles, Giorgio Armani, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Ringo Starr, George Harrison, Renato Guttuso, Niki Lauda e Gigi Riva. Presenze che testimoniano la capacità di questo piccolo angolo di Sardegna di acquisire in pochi anni una straordinaria notorietà internazionale.

Ma la storia raccontata dal libro va oltre la dimensione mondana. Le serate culturali, la musica, le feste, la vita della Piazzetta, lo Yacht Club e le regate veliche, tra cui il Trofeo Mario Formenton, diventano espressione di un modo particolare di vivere e condividere Porto Rafael. Al centro rimane soprattutto la capacità di Neville di creare relazioni e di trasformare il borgo in una comunità aperta, nella quale persone provenienti da mondi molto diversi potevano incontrarsi.

[NdR – Si ringrazia Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations per la segnalazione]

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