Nuovo Sistema turismo

Negli ultimi anni il turismo ha conosciuto una trasformazione strutturale che va ben oltre il semplice recupero dei flussi successivo alla pandemia da Covid-19. I cambiamenti economici, sociali, tecnologici e ambientali hanno modificato in profondità i comportamenti dei viaggiatori, determinando l’emergere di una domanda turistica più consapevole, selettiva e orientata alla qualità dell’esperienza.

La ripresa del turismo internazionale, certificata dai principali organismi internazionali, non coincide infatti con un ritorno al modello precedente al 2020, bensì con l’affermazione di un nuovo paradigma nel quale sostenibilità, digitalizzazione, autenticità, benessere e personalizzazione assumono un ruolo centrale nelle decisioni di viaggio. In questo scenario il turismo diventa sempre più un fenomeno multidimensionale, capace di influenzare lo sviluppo economico, la coesione sociale e la competitività dei territori.

Secondo UN Tourism, nel 2024 gli arrivi turistici internazionali hanno raggiunto circa 1,4 miliardi, recuperando quasi integralmente i livelli registrati nel 2019. Si tratta di un risultato che conferma la straordinaria capacità di resilienza del settore turistico, ma che evidenzia anche un profondo mutamento qualitativo della domanda.

Parallelamente, il contributo economico del turismo all’economia mondiale continua a crescere. Le analisi del World Travel & Tourism Council mostrano come il comparto rappresenti uno dei principali motori della crescita economica globale, contribuendo in maniera significativa alla creazione di occupazione, investimenti e sviluppo territoriale.

Tuttavia, la crescita quantitativa non costituisce più l’unico indicatore di successo. Sempre più spesso le politiche pubbliche e gli operatori privati valutano la competitività delle destinazioni sulla base della sostenibilità dei flussi, della qualità dell’offerta e dell’impatto generato sulle comunità ospitanti.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il superamento del tradizionale modello di turismo standardizzato. Il turista contemporaneo ricerca esperienze personalizzate, autentiche e coerenti con i propri valori. Il viaggio assume una dimensione esperienziale nella quale il contatto con il patrimonio culturale, le tradizioni locali, la gastronomia, i paesaggi e le comunità residenti diventa parte integrante del valore percepito.

La letteratura scientifica identifica questo fenomeno come il passaggio dalla experience economy alla transformation economy, nella quale il viaggio non rappresenta più soltanto un consumo di servizi, ma un’occasione di crescita personale, apprendimento e benessere. Le nuove generazioni, in particolare i Millennials e la Generazione Z, mostrano una crescente attenzione verso esperienze autentiche, inclusive e sostenibili, privilegiando destinazioni capaci di offrire relazioni significative con il territorio rispetto ai tradizionali prodotti turistici di massa.

La sostenibilità costituisce oggi uno dei principali driver della domanda internazionale. L’attenzione dei viaggiatori verso gli impatti ambientali delle proprie scelte si traduce in una crescente preferenza per strutture ricettive certificate, mobilità sostenibile, tutela della biodiversità e valorizzazione delle economie locali. La sostenibilità, tuttavia, non può essere interpretata esclusivamente in termini ambientali. In linea con gli obiettivi dell’United Nations e dell’Organisation for Economic Co-operation and Development, essa comprende anche la dimensione sociale ed economica dello sviluppo, promuovendo occupazione di qualità, inclusione, accessibilità e partecipazione delle comunità locali ai benefici derivanti dal turismo. Di conseguenza, le destinazioni maggiormente competitive sono quelle capaci di integrare crescita economica, tutela del patrimonio culturale e salvaguardia delle risorse naturali.

L’innovazione tecnologica rappresenta uno dei principali fattori di trasformazione dell’intero settore turistico. L’intelligenza artificiale, i Big Data, le piattaforme digitali, la realtà aumentata e gli strumenti di analisi predittiva stanno modificando profondamente le modalità attraverso cui il turista ricerca informazioni, pianifica il viaggio, effettua prenotazioni e condivide la propria esperienza.

Parallelamente, le destinazioni utilizzano sistemi digitali per monitorare i flussi turistici, migliorare la gestione delle infrastrutture, ottimizzare i servizi e sviluppare modelli di smart destination. La digitalizzazione diviene quindi un elemento essenziale non solo per migliorare l’esperienza del visitatore, ma anche per favorire una governance più efficiente e sostenibile dei territori.

Tra i fenomeni più rilevanti emergono nuovi segmenti turistici caratterizzati da elevata capacità di crescita. Il turismo del benessere continua a registrare tassi di sviluppo superiori alla media mondiale, riflettendo una crescente attenzione verso salute, prevenzione, attività fisica e qualità della vita. Parallelamente, la diffusione dello smart working ha favorito l’espansione del fenomeno dei nomadi digitali, professionisti che scelgono destinazioni capaci di offrire infrastrutture digitali avanzate, sicurezza, servizi e un’elevata qualità dell’ambiente urbano.

Si rafforza inoltre il turismo lento, fondato sulla valorizzazione dei cammini, delle ciclovie, delle aree interne e dei piccoli borghi, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi e alla redistribuzione dei benefici economici sul territorio.

L’analisi dei dati internazionali evidenzia come il turismo stia attraversando una trasformazione paradigmatica. La crescita quantitativa dei flussi si accompagna a una domanda qualitativamente diversa, orientata verso autenticità, sostenibilità, innovazione tecnologica e benessere. Le destinazioni saranno chiamate a competere non soltanto sulla capacità di attrarre visitatori, ma soprattutto sulla qualità dell’esperienza offerta, sulla tutela delle risorse territoriali e sulla capacità di generare valore condiviso per residenti, imprese e istituzioni.

In tale prospettiva, il turismo del futuro si configura come una leva strategica per lo sviluppo sostenibile, la resilienza economica e la coesione sociale, richiedendo politiche integrate che sappiano coniugare competitività internazionale, innovazione e responsabilità nei confronti delle generazioni future.

[NdR – Elvira Marasco è Senior Gender Equality Advisor e Founder of the Italian Delegation Women20 W20/G20 – President AW20]

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