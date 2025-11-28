Peter Taksøe-Jensen: un bilancio di presidenza danese del Semestre UE

Peter Taksøe-Jensen (nato nel 1959 a Copenaghen) è l’Ambasciatore danese in Italia. Taksøe-Jensen è stato anche ambasciatore danese negli Stati Uniti dal 2010 al 2015. Quando Lars Gert Lose è diventato il nuovo ambasciatore negli Stati Uniti, Taksøe-Jensen è stato nominato nuovo ambasciatore danese in India dal 2015 al 2019. Successivamente è stato ambasciatore danese in Giappone dal 2019 al 2023. Si è laureato in giurisprudenza all’Università di Copenaghen nel 1986 e successivamente è stato assunto dal Ministero degli Affari Esteri. Il 16 aprile 2007 è stato nominato Cavaliere di 1° grado dell’Ordine di Dannebrog. Dal 2024 è Ambasciatore di Danimarca in Italia, Malta e San Marino.

Ambasciatore Peter Taksøe-Jensen, quale significato attribuisce la Danimarca al fatto di aver assunto la presidenza del semestre europeo?

L’UE si è trovata ad affrontare un nuovo ordine internazionale caratterizzato da incertezza, concorrenza strategica ed economica globale e livelli crescenti di conflitto. Negli ultimi tre o quattro anni, l’Europa ha ricevuto almeno tre segnali di allarme: il primo è, ovviamente, l’attacco della Russia all’Ucraina, il primo conflitto che ha colpito il cuore dell’Europa dalla Seconda guerra mondiale. Un conflitto che sta minando non solo la sicurezza europea, ma il concetto stesso di sicurezza come lo abbiamo conosciuto finora. Il secondo campanello d’allarme è il riconoscimento che la Cina non rispetterà le regole: sta sovraccaricando i mercati con merci a basso costo e si rende necessario un dialogo serio su questo tema. Il terzo campanello d’allarme è arrivato con la nuova amministrazione statunitense, che ha deciso di adottare un approccio molto diverso rispetto a questioni che finora abbiamo dato per scontate.

Ecco perché l’UE deve essere in grado di agire autonomamente. La forza dell’UE risiede nell’unità europea, in una solida base economica, in democrazie stabili e in società socialmente equilibrate. Dobbiamo rafforzare ulteriormente l’UE e promuovere e difendere gli interessi e i valori europei, nonché l’ordine giuridico internazionale.

Avete ricevuto il testimone dalla Polonia e ora lo passerete a Cipro nell’ambito del trio che caratterizza il semestre europeo, cosa avete trovato e cosa desiderate lasciare a chi seguirà?

Abbiamo raccolto il testimone dalla Polonia, che ha lavorato duramente per ottenere risultati su questi temi e, in particolare, sul rafforzamento della sicurezza europea e sulla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina. La Danimarca ha pienamente appoggiato questo approccio e continuerà a farlo in futuro.

Ci sono almeno tre sfide che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi mesi: aumentare la sicurezza europea, rafforzare la competitività europea e promuovere la transizione energetica per liberarci dalla dipendenza da altri paesi e passare all’energia “pulita”. Condividiamo l’ambizione della presidenza polacca di mantenere forti relazioni transatlantiche perché, se è vero che gli Stati Uniti saranno sempre più impegnati nel confronto con il loro più grande rivale, la Cina, siamo perfettamente consapevoli che l’Europa avrà ancora bisogno del sostegno americano per garantire la difesa e la sicurezza in Europa. Ne avremo bisogno per almeno due motivi: in primo luogo, per dissuadere la Russia dal solo pensiero di andare oltre l’Ucraina; in secondo luogo, perché ci vorrà tempo per rafforzare le capacità di difesa dell’Europa e, in questa fase, non è possibile interrompere improvvisamente la catena di approvvigionamento con gli Stati Uniti per quanto riguarda i sistemi di difesa.

La presidenza danese dell’UE ha lavorato in questo semestre che va a concludersi, per un’Unione forte e risoluta, che si assuma la responsabilità della propria sicurezza e rafforzi la propria competitività. Ciò richiede che l’UE passi dalle parole ai fatti e raccolga le sfide che deve affrontare. La transizione verde è essenziale per costruire un’Europa più sicura e competitiva.

La Danimarca ha già abbandonato la clausola opt-out nel 2022 e ora punta a consolidare il piano “Readiness 2030”, come intende procedere? La presidenza danese ha indicato anche il “Global Gateway” per investimenti in infrastrutture strategiche come propria priorità.

Il primo ministro danese Mette Frederiksen si è immediatamente espressa in modo molto chiaro, anche in seno al Consiglio europeo, avvertendo che abbiamo un periodo di cinque anni entro il quale accelerare il più possibile gli investimenti nella nostra sicurezza. Ciò avviene in un contesto caratterizzato dal possibile calo dell’impegno degli Stati Uniti in Europa e dalla continua minaccia della Russia. La nostra vicinanza geografica e storica al bacino del Baltico rende questa minaccia e la necessità di aumentare la spesa europea per la difesa più urgenti e evidenti. Solo dieci anni fa spendevamo l’1,4% del PIL per la difesa, ora siamo al 3%. E arriveremo al 3,5% e oltre.

Il popolo danese riconosce pienamente la minaccia rappresentata dalla Russia e sostiene la politica del governo di aumentare la spesa per la difesa, compreso il continuo sostegno militare all’Ucraina, che è stato significativo fin dall’inizio. Questa è una fase in cui dobbiamo evitare quella che definirei “stanchezza” per quanto sta accadendo in Ucraina. Non è il momento di lasciare che questo senso di ‘stanchezza’ prevalga, dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina ed esercitare una forte pressione anche sugli americani per impedire una “normalizzazione” delle relazioni con la Russia

Un altro obiettivo dei futuri semestri europei sarà il rafforzamento di partenariati equi e reciprocamente vantaggiosi con i paesi africani. La presidenza si è adoperata per rafforzare i partenariati dell’UE in tutta la regione indo-pacifica. La presidenza ha cercato, inoltre, di mantenere un approccio determinato all’approfondimento delle relazioni dell’UE con l’America latina e i Caraibi. Il potenziamento degli sforzi dell’UE attraverso il Global Gateway è stato un obiettivo fondamentale.

La presidenza danese dell’UE ha sostenuto un’azione coordinata dell’UE nei paesi partner attraverso l’approccio Team Europe, concentrandosi sulla realizzazione di progetti Global Gateway di interesse reciproco in settori prioritari definiti: clima ed energia, digitalizzazione, trasporti, sanità, istruzione e ricerca. L’attenzione è stata rivolta alla mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati, compreso il rafforzamento degli incentivi per le imprese europee.

Inoltre, la presidenza si è adoperata per garantire un ampio sostegno all’iniziativa Global Gateway Green Shipping Corridor della Commissione da parte della Commissione stessa, degli Stati membri, delle istituzioni finanziarie, del settore privato e dei paesi partner.

In che modo la presidenza danese ha affrontato temi cruciali come la protezione delle persone e delle frontiere, alla luce dei movimenti migratori sempre crescenti?

Il flusso di migranti irregolari verso l’Europa deve essere ridotto e le frontiere esterne dell’UE devono essere sicure. Non si può permettere che la migrazione irregolare minacci la coesione europea. Dobbiamo porre fine ai viaggi pericolosi verso l’Europa e garantire che le persone senza residenza legale siano rimpatriate. La Danimarca ha sostenuto gli sforzi continui dell’UE volti a individuare approcci nuovi ed efficaci per gestire la migrazione irregolare. Nello specifico, la presidenza danese ha lavorato a soluzioni nuove e innovative per controllare la migrazione irregolare e ridurre gli arrivi nell’UE. Includendo il compimento di progressi nei negoziati sulla nuova legislazione in materia di asilo e rimpatri, nonché la modifica delle norme sui paesi terzi sicuri.

La presidenza si è concentrata, inoltre, sull’ulteriore attuazione del Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo e sul rafforzamento delle frontiere esterne dell’UE. L’adozione del Patto sulla migrazione e l’asilo nel 2024 ha segnato un importante passo avanti nell’affrontare le sfide comuni legate alla migrazione irregolare. Il patto ha rafforzato le frontiere esterne e semplifica le procedure di asilo. Il sostegno agli Stati membri nell’attuazione del patto è stato posto al centro dell’attenzione della presidenza danese, in linea con il piano comune di attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo della Commissione. Inoltre, rimane essenziale un controllo efficace delle frontiere. La presidenza ha proseguito gli sforzi volti a rafforzare le frontiere esterne dell’UE e a contrastare la minaccia rappresentata dalla strumentalizzazione dei migranti.

Quali iniziative la Danimarca ha promosso per favorire la ripresa economica post-crisi in Europa alla luce di una transizione ecologica che sta impattando in maniera drammatica sulle imprese e l’occupazione nel comparto automotive?

“Un’Europa competitiva e verde” è una delle priorità fondamentali della presidenza danese. Con questo intendiamo dire che l’UE deve essere in grado di competere a livello globale. Ciò comporta minori oneri, maggiori investimenti strategici e il mantenimento della transizione verde al centro della crescita e della creazione di posti di lavoro. Abbiamo bisogno di catene di approvvigionamento stabili e diversificate e dobbiamo creare un’Europa più indipendente dal punto di vista energetico, in modo da poter fornire energia a prezzi accessibili ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Durante la presidenza danese dell’UE, la Danimarca ha proseguito gli sforzi volti a rafforzare i legami tra gli Stati membri dell’UE per promuovere sia la transizione energetica che la competitività.

La presidenza danese ha posto molta importanza sulla difesa portando la spesa militare oltre il 3%, proponendo l’emissione di debito comune, un tema molto controverso questo in ambito paesi membri.

L’Europa si trova ad affrontare un panorama di sicurezza profondamente mutato, caratterizzato da guerre e tensioni geopolitiche accentuate. È quindi essenziale che l’Europa rafforzi la propria capacità di difesa entro il 2030, anche come contributo credibile alla sicurezza euro-atlantica. Ciò richiede lo sviluppo di capacità di difesa critiche, un’industria della difesa europea più solida e resiliente, comprese catene di produzione e di approvvigionamento potenziate, e una cooperazione più approfondita tra l’UE e la NATO. La presidenza danese si è adoperata per rendere l’UE più sicura, solida e resiliente nell’affrontare le sfide comuni più urgenti, anche attraverso l’ampliamento e il rafforzamento dei partenariati con i paesi terzi.

Nel rafforzare l’industria europea della difesa, la presidenza si è adoperata per promuovere una più stretta cooperazione paneuropea in materia di sviluppo e approvvigionamento di attrezzature di difesa e di integrazione dell’industria della difesa ucraina nell’industria europea della difesa. In futuro, sarà fondamentale sostenere condizioni quadro ottimali per la creazione di una base industriale competitiva e innovativa, con particolare attenzione all’accesso delle piccole e medie imprese, alla mobilitazione degli investimenti privati e alla rimozione degli ostacoli e degli oneri normativi esistenti. La presidenza danese ha dato priorità al programma di semplificazione e all’omnibus di semplificazione nel settore della difesa, nonché alle iniziative nell’ambito del piano ReArm Europe e del Libro bianco sulla preparazione della difesa europea 2030.

La presidenza danese si è adoperata per garantire economie europee solide e resilienti con spazio fiscale per le priorità politiche. Gli sforzi si sono concentrati sulle riforme strutturali nazionali, sull’attuazione delle norme fiscali dell’UE, sulla riduzione degli oneri e sulla semplificazione, sul miglioramento delle condizioni quadro per le imprese europee e sulla mobilitazione degli investimenti privati, compresi i progressi verso un’Unione europea integrata del risparmio e degli investimenti. Ciò richiede riforme economiche e politiche economiche sane e sostenibili.

La presidenza si è concentrata sul lavoro relativo alla mobilitazione di finanziamenti per una difesa europea più forte. Questo ha incluso il proseguimento del piano ReArm Europe e il mantenimento del sostegno finanziario all’Ucraina, tenendo conto della ricostruzione a lungo termine del paese dopo l’invasione illegale su vasta scala da parte della Russia. La presidenza ha continuato a lavorare sul pacchetto REARM Europe della Commissione, compreso il nuovo strumento finanziario (SAFE) a sostegno degli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, e sull’introduzione di norme fiscali più flessibili per consentire un aumento della spesa per la difesa. La cooperazione economica nell’UE deve sostenere gli sforzi volti a rafforzare la competitività e la crescita in tutti gli Stati membri.

La Danimarca ha posto un accento molto forte sulla difesa, sottolineando quattro punti fondanti: il sostegno all’Ucraina sia sul fronte militare, che economico e industriale; il rafforzamento dell’industria europea della difesa; la lotta alle minacce ibride e cyber; la difesa dello Stato di diritto e contrasto alla disinformazione. Quali azioni sono state messe in atto per perseguire questi obiettivi?

Gli sviluppi internazionali richiedono che l’UE diventi un attore geopolitico più forte. Entro il 2030, l’UE dovrà essere in grado di difendersi. Ciò significa assumersi la responsabilità della propria sicurezza e di quella euro-atlantica, lavorando in stretta collaborazione e in modo complementare con la NATO. La guerra della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato l’urgente necessità per l’UE di accelerare lo sviluppo dell’industria e della produzione europee nel settore della difesa. L’UE deve inoltre affrontare in modo più efficace le gravi lacune in termini di capacità in Europa. La presidenza danese si è adoperata per garantire che l’UE sia in grado di proteggere gli interessi europei rafforzando la sua resilienza, solidità e deterrenza contro minacce complesse e ibride.

La guerra di aggressione contro l’Ucraina è un attacco all’Europa. Sostenere la lotta dell’Ucraina per la pace e la libertà è stata una priorità per la presidenza danese. L’UE deve fornire sostegno politico, economico, civile e militare all’Ucraina, compreso il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento della cooperazione con l’industria della difesa ucraina.

La presidenza si è adoperata per garantire che l’UE mantenga il suo ruolo di primo piano nel fornire un sostegno generoso, prevedibile e coordinato all’Ucraina. Ciò ha compreso la promozione degli sforzi dell’UE volti a garantire che l’Ucraina riceva un sostegno internazionale sufficiente nel 2026 e oltre, anche attraverso l’utilizzo dei proventi straordinari derivanti dagli interessi maturati sui beni russi immobilizzati. La presidenza si è adoperata per garantire che l’UE continui a fornire all’Ucraina un sostegno civile che incoraggi la crescita economica, lo sviluppo delle infrastrutture e le riforme che avvicinano il paese all’adesione all’UE. Il sostegno al settore della sicurezza civile dell’Ucraina attraverso la missione consultiva dell’UE (EUAM Ucraina) rimarrà una priorità.

Il sostegno militare rimane essenziale affinché l’Ucraina possa mantenere una posizione di forza e continuare la sua resistenza contro l’invasione su vasta scala della Russia. È inoltre fondamentale rafforzare la deterrenza a lungo termine dell’Ucraina, anche dopo un potenziale cessate il fuoco o accordo di pace. La presidenza ha dato quindi priorità agli sforzi volti ad aumentare il sostegno militare complessivo fornito dall’UE e dai suoi Stati membri all’Ucraina. Questo ha compreso gli appalti congiunti e il rimborso dei contributi militari degli Stati membri attraverso il Fondo europeo per la pace (EPF). La presidenza ha sostenuto un’ambiziosa prosecuzione della missione di assistenza militare dell’UE (EUMAM Ucraina).

Per rafforzare la difesa dell’UE contro le minacce ibride, la presidenza ha dato priorità a un maggiore ricorso allo strumento ibrido e ai regimi di sanzioni ibride geografiche. Inoltre, la presidenza ha perseguito un approccio ambizioso nel proseguimento dei lavori volti a contrastare le minacce ibride provenienti dalla Russia, nonché nell’ulteriore operatività delle squadre di risposta rapida ibrida. La presidenza ha lavorato per un impiego più strategico degli strumenti di diplomazia informatica dell’UE, con maggiore attenzione alla deterrenza, alle sanzioni e alla cooperazione con il settore privato.

