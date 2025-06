La differenza tra G20 e G7 riguarda principalmente il numero di paesi membri, la rappresentatività globale e gli obiettivi.

Il G7 (Gruppo dei Sette) – Sono membri i 7 paesi più industrializzati (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Giappone) e l’Unione Europea come osservatore. È nato negli anni ’70 come forum informale per coordinare le politiche economiche tra le principali economie occidentali. I suoi Focus sono la politica economica globale, la sicurezza internazionale e temi sociali come diritti umani, clima e uguaglianza di genere. La sua caratteristica è quella di essere un Club ristretto di democrazie avanzate con valori simili.

Il G20 (Gruppo dei Venti) – I suoi Membri sono 19 paesi più l’Unione Europea. Include economie sviluppate e in via di sviluppo (tra cui Cina, India, Brasile, Sudafrica, Arabia Saudita, Argentina, Indonesia). Nato nel 1999 con riunioni a livello di ministri delle finanze, poi elevato a livello di Capi di Stato nel 2008, in risposta alla crisi finanziaria globale. I suoi Focus sono la stabilità economica e finanziaria globale, lo sviluppo sostenibile, I’inclusione sociale, il cambiamento climatico e la salute globale. La sua caratteristica è la maggiore rappresentatività globale (copre circa l’80% del PIL mondiale e il 60% della popolazione).

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione