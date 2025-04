Italia delle Regioni

Dalla Conferenza delle Regioni Italiane per il 25 aprile: “Celebriamo gli 80 anni dalla nostra Liberazione ricordando chi ha combattuto per un’Italia libera, democratica, unita. Le Regioni e le Province autonome custodiscono questi valori, promuovendo sviluppo e coesione nei territori del Paese“.

Il presidente dei Comuni Italiani dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile ha dichiarato: “Il 25 aprile non è soltanto una data storica, ma un momento fondamentale per ricordare e onorare i valori della democrazia e della lotta antifascista, che costituiscono il solido fondamento della Repubblica Italiana. Questa ricorrenza assume un significato profondo che affonda le sue radici nei principi stessi della nostra democrazia. I valori di libertà, tolleranza e pace, conquistati con la Liberazione, non sono concetti astratti, ma ideali che devono guidare il nostro agire quotidiano. Rappresentano un’eredità preziosa che siamo chiamati a difendere e a promuovere attivamente, contrastando ogni forma di intolleranza, discriminazione e autoritarismo”.

Addio a Papa Francesco, Manfredi: “Scompare una voce di pace, giustizia ed equità. E’ davvero profondo il dolore di tutti i sindaci, dei Comuni italiani e dell’Anci per la scomparsa di Papa Francesco. In una delle fasi più instabili della vita dell’umanità, ci mancherà la sua voce universale che ha sempre invocato pace, giustizia ed equità”. È il commento di Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli. “Papa Francesco in questi anni ha riservato grande attenzione alla vita delle nostre comunità e dimostrato vicinanza soprattutto ai bisogni dei più deboli e indifesi. Una lezione che, da amministratori, terremo ogni giorno viva nel suo ricordo.”

Un’importante occasione a livello internazionale per attrarre investimenti esteri e rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Giappone. Così è stata presentata il 25 aprile scorso al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, l’edizione speciale di “Selecting Italy”, l’evento annuale che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome promuove, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per valorizzare gli ecosistemi territoriali.

Per la prima volta all’estero e in un Paese di rilevanza strategica come il Giappone, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Selecting Italy si inserisce nell’ambito delle iniziative che le Regioni italiane organizzano durante i sei mesi di Esposizione per promuovere eccellenze, cultura, saper fare e innovazione.

“Selecting Italy si conferma uno spazio di dialogo concreto tra i diversi attori dell’attrazione di investimenti e costituisce una piattaforma operativa da cui scaturiscono non solo idee, ma anche possibilità effettive di collaborazioni internazionali”, ha commentato il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, in apertura dell’evento al Padiglione Italia.

Ricordando l’appuntamento con la terza edizione nazionale, in programma il 4 e 5 novembre prossimi a Trieste, il presidente Fedriga ha posto l’accento sull’importanza dell’evento a Osaka. “Il Giappone è un Paese di antica amicizia con cui – ha ricordato – condividiamo valori e aspirazioni. Un legame che può ulteriormente consolidarsi anche alla luce delle opportunità di sviluppo legate all’IMEC, il Corridoio India-Medio Oriente-Europa, e dell’estensione delle sue rotte all’Estremo Oriente. Il dialogo intessuto dal sistema delle Regioni con le istituzioni e le imprese giapponesi assume quindi una particolare rilevanza proprio al fine di rafforzare le relazioni con un Paese che riteniamo essere un alleato strategico”. Di rilievo in questo senso la collaborazione fattiva all’iniziativa di Jetro.

“Selecting Italy è un evento di grande rilevanza per il sistema Italia, di cui le Regioni e le Province autonome sono elemento centrale. Il nostro tessuto economico ha uno dei suoi punti di forza proprio nel radicamento sul territorio, in cui si uniscono tradizione e innovazione. Qualità, queste, che rendono l’Italia un Paese fortemente attrattivo per gli investimenti. E la vetrina di Osaka, particolarmente nell’attuale contesto globale, è una grande occasione per consolidare e far crescere la già stretta partnership con il Giappone” – ha dichiarato il Viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.

L’evento ha rappresentato un raccordo tra istituzioni, imprese e stakeholder internazionali, creando opportunità di confronto e nuove connessioni tra i territori con affinità economiche e produttive. Insieme al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sono intervenuti Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Hirofumi Yoshimura, Governatore della Prefettura di Osaka, Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia italiana ICE, Ernesto Somma, Head of Investment Management Business Unit di Invitalia, Andrea Gerali, Chief Representative della Banca d’Italia in Giappone, e Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia in Giappone, al quale sono state affidate le conclusioni.

“Selecting Italy è un evento che parla di economia e investimenti: al centro del racconto di questa edizione le grandi aziende giapponesi che hanno investito in Italia e che creano valore condiviso nei nostri territori” ha commentato l’Amb. Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Il Giappone, a sua volta, riconosce all’imprenditorialità italiana i valori della creatività, flessibilità e avanguardia tecnica e scientifica: elementi tutti che trovano nel Padiglione Italia una vetrina mondiale”.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione