SAFE, il Piano per finanziare ReArmEU

Lo scorso mese, la Commissione Europea ha presentato ReArm Europe/Readiness 2030, un ambizioso piano volto a rafforzare la difesa comune dell’Unione Europea di fronte alle crescenti minacce globali. L’iniziativa punta a mobilitare fino a 800 miliardi di euro attraverso una combinazione di strumenti finanziari innovativi, con l’obiettivo di potenziare la capacità militare degli Stati membri, promuovere la cooperazione industriale e ridurre la dipendenza strategica da fornitori esterni. Cuore finanziario del piano è il nuovo meccanismo Security Action for Europe (SAFE), progettato per offrire agli Stati membri fino a 150 miliardi di euro in prestiti garantiti dal bilancio comunitario. SAFE mira a sostenere gli investimenti in capacità strategiche tramite appalti congiunti, favorendo l’interoperabilità delle forze armate europee e rafforzando il tessuto industriale della difesa all’interno dell’Unione.

Il piano ReArmEU si articola su due direttrici principali: da un lato, l’incremento dei finanziamenti pubblici nazionali per la difesa; dall’altro, l’attivazione della cosiddetta “National Escape Clause” prevista dal Patto di Stabilità e Crescita. Grazie a questa clausola, gli Stati membri potranno temporaneamente superare i vincoli di bilancio per aumentare la spesa destinata alla difesa, con l’obiettivo di mobilitare fino a 650 miliardi di euro entro i prossimi quattro anni. Il varo di SAFE e di ReArmEU si inserisce in un contesto internazionale segnato dall’aggressione russa in Ucraina e da una crescente instabilità globale. La Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare l’industria europea della difesa, stimolando la produzione interna e riducendo la vulnerabilità derivante dall’affidamento a fornitori esterni. Il piano, oltre a sostenere la modernizzazione delle capacità militari degli Stati membri, prevede anche l’utilizzo di fondi di coesione e l’introduzione di nuovi strumenti finanziari dedicati a stimolare la competitività del settore.

Un ruolo chiave sarà affidato alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che vedrà ampliato il proprio mandato per supportare progetti nel settore della difesa e della sicurezza. La BEI sarà chiamata a favorire la mobilitazione di capitali privati, in sinergia con l’Unione del Risparmio e degli Investimenti, per catalizzare nuove risorse a sostegno del comparto. Tuttavia, sebbene il piano rappresenti un passo significativo verso una maggiore integrazione della difesa europea, non mancano le critiche e i nodi da sciogliere. Alcuni esperti propongono la creazione di una nuova istituzione finanziaria dedicata, una sorta di Banca per la Difesa, la Sicurezza e la Resilienza, che possa offrire prestiti a basso interesse e fornire garanzie per gli investimenti strategici. L’idea nasce dalla necessità di evitare di sovraccaricare i meccanismi già esistenti e di fornire uno strumento più flessibile per il finanziamento della difesa comune.

Sul fronte politico, alcuni Stati membri, come la Germania, hanno espresso riserve sull’ipotesi di un maggiore indebitamento comune, temendo che possa generare tensioni economiche e politiche a livello europeo. Parallelamente, organizzazioni pacifiste e settori della società civile criticano l’orientamento verso la militarizzazione dell’Unione, sostenendo che le risorse dovrebbero essere destinate in misura maggiore alla diplomazia, alla prevenzione dei conflitti e alla ricostruzione postbellica. Permangono, inoltre, dubbi sulla possibilità di creare un mercato della difesa europeo realmente integrato. La storica riluttanza degli Stati membri a cedere sovranità nel settore della sicurezza e della difesa rappresenta infatti uno dei principali ostacoli alla piena attuazione del piano. Senza un coordinamento efficace, il rischio è che la frammentazione del mercato continui a indebolire l’autonomia strategica dell’Unione.

Nonostante queste sfide, l’implementazione di SAFE e ReArmEU potrebbe segnare un punto di svolta per la sicurezza europea. Il successo del piano dipenderà dalla capacità degli Stati membri di collaborare strettamente, superando le resistenze politiche e garantendo una gestione trasparente ed efficiente dei fondi mobilitati. Attraverso una combinazione di finanziamenti pubblici, prestiti agevolati e investimenti privati, l’Unione Europea punta a rafforzare la propria capacità difensiva, garantendo una risposta più rapida ed efficace alle minacce globali. Con il piano ReArm Europe/Readiness 2030, Bruxelles compie un passo deciso verso una maggiore autonomia strategica, scommettendo sulla costruzione di una difesa comune solida e resiliente per il futuro.

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’urgenza di rafforzare la difesa comune, dichiarando: “Vogliamo utilizzare ogni singola leva finanziaria a nostra disposizione per rafforzare e accelerare la nostra produzione di difesa. Il tempo delle illusioni è finito. Dobbiamo rafforzare la nostra produzione di difesa e accelerare gli investimenti“.

