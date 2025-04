Il 25 Aprile a Roma

Roma – Presentato nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, il nutrito programma di eventi, a ingresso libero e gratuito, organizzati per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione. Per questa terza edizione, dal 25 al 27 aprile, cuore della manifestazione sarà il quartiere San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della lotta partigiana a Roma.

Un’ampia programmazione con oltre 80 eventi, tra cui lezioni, incontri, spettacoli, concerti, letture, proiezioni e attività per bambine e bambini. L’obiettivo è rievocare e condividere i valori fondanti della Resistenza italiana, proprio in uno dei luoghi che hanno visto i partigiani combattere con coraggio.

La Festa della Resistenza si svolgerà in alcuni luoghi simbolici di San Lorenzo (Parco dei Caduti del 19 luglio 1943, Piazza dei Sanniti, Piazza dell’Immacolata e altri) in cui le cicatrici dei bombardamenti sono ancora tangibili, a testimoniare la lotta per la libertà condotta con determinazione da migliaia di donne e uomini tra il 1943 e il 1945. Questo evento costituisce un mezzo per connettere passato e presente, trasmettendo alle nuove generazioni lo spirito di coloro che si opposero all’occupazione.

La manifestazione, realizzata con il coordinamento del programma di Silvia Barbagallo e con il contributo scientifico di Michela Ponzani, ospiterà protagoniste e protagonisti del mondo della cultura, artiste e artisti, che offriranno al pubblico approfondimenti e narrazioni su uno dei momenti più significativi della storia italiana ed europea.

Festa della Resistenza 2025 è promossa e sostenuta da Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e in collaborazione con Municipio Roma II, Istituzione Biblioteche di Roma, Casa della Memoria e della Storia, Archivio Flamigni, Fondazione Gramsci, Siae e SoundReef. Media Partner la Repubblica. Mobility partner Atac. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Il ricco programma di appuntamenti prevede: Incontri, lectio e presentazioni di libri – Voci, storie e riflessioni per non dimenticare. Sono diversi gli incontri e le lectio in cui si discuterà sul significato della lotta di Liberazione e sulla sua eredità. Spettacoli, concerti, reading – Artiste e artisti saliranno sul palco per dare voce alla memoria. Attività per bambine e bambini – Una Festa dedicata anche al pubblico più giovane che potrà scoprire i valori della Resistenza con tante attività. Cinema – Per le appassionate e gli appassionati della Settima arte, sullo schermo del Cinema Tibur, il 26 aprile, dalle ore 14, è in programma una Maratona cinematografica resistente.

Per alcuni appuntamenti, sarà presente il servizio di traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS del Dipartimento Politiche Sociali e Salute svolto dalla Cooperativa Segni di Integrazione Lazio.

Qui il calendario completo di tutti gli eventi in programma.

