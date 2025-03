La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dall’Assessore Federico Caner della Regione del Veneto, ha incontrato il 27 febbraio scorso il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. I temi dell’incontro: gestione dei rischi e programmazione della politica agricola dell’Unione Europea.

In un clima di reciproco ascolto e collaborazione, l’Assessore Caner ha evidenziato al Ministro l’importanza di affrontare in maniera sistematica e strutturale la questione della gestione dei rischi in agricoltura, per offrire agli operatori opzioni certe, soluzioni praticabili e al riparo dai rischi meteorologici.

Le Regioni hanno poi sottolineato l’importanza di prepararsi al nuovo periodo di programmazione europea con una visione complessiva e intersettoriale degli interventi prioritari. Il superamento della regola di scarico delle risorse a livello europeo, in caso di mancata spesa nei tempi previsti, va superata prevedendo il mantenimento delle risorse all’interno del Paese e in favore delle Regioni che le spendono.

Infine, il Ministro ha invitato una delegazione delle Regioni a partecipare agli eventi che sta organizzando in occasione della visita in Italia del nuovo Commissario europeo per le politiche della Pesca, il cipriota Kadìs, e della visita del suo collega per l’Agricoltura Hansel, i prossimi 13 e 25 marzo.

Coordinati dall’Assessore Federico Caner, hanno partecipato all’incontro gli Assessori Cicala (Basilicata), Gallo (Calabria), Righini (Lazio), Bongioanni (Piemonte), Satta (Sardegna), Barbagallo (Sicilia), Saccardi (Toscana), Meloni (Umbria), Zanotelli (Provincia autonoma di Trento).

Presentata la “Coppa Italia delle Regioni 2025 di ciclismo”. Nel corso dell’evento svoltosi il 27 febbraio presso la Sala Regina di Palazzo Montecitorio in Roma è stata presentata la seconda edizione della Coppa Italia delle Regioni 2025, un progetto ideato e realizzato dalla Lega del Ciclismo Professionistico con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni e dei campioni del ciclismo italiano del calibro di Gianni Bugno, Francesco Moser, Vincenzo Nibali e Giuseppe Saronni, sono state presentate le 31 gare che attraverseranno i territori di 11 Regioni e il Trofeo “Coppa Italia delle Regioni 2025”, opera realizzata del Maestro Michelangelo Pistoletto.

Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha così commentato l’evento: “Il ciclismo è una disciplina che unisce passione e determinazione, attitudine al lavoro di squadra e alla resilienza, capace di trasformare ogni strada percorsa in un viaggio alla scoperta delle bellezze del Paese. Con la seconda edizione della Coppa Italia delle Regioni vogliamo rafforzare il legame profondo che lega lo sport ai territori. Attraversando l’Italia, le tappe racconteranno la varietà e la ricchezza del nostro patrimonio, paesaggistico e non solo. Siamo orgogliosi di collaborare con la Lega del Ciclismo Professionistico e continueremo a investire nello sport come motore di crescita, lavorando insieme per creare iniziative in grado di coinvolgere e valorizzare le comunità locali”.

Vito Bardi, Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Basilicata ha delineato i significati e le finalità della manifestazione non soltanto nella dimensione sportiva: “La Coppa Italia delle Regioni è un evento che esalta il legame tra sport e territorio, valorizzando la grande tradizione ciclistica italiana e promuovendo principi come sostenibilità, mobilità sicura e sana competizione. Il ciclismo unisce comunità, racconta le eccellenze locali e genera crescita. Come Conferenza delle Regioni, sosteniamo con convinzione iniziative che rafforzano questi valori. Auguro il massimo successo a questa edizione e ai suoi protagonisti”.

