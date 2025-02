Andate a scuola!

L’abbandono scolastico è una delle questioni chiave per l’istruzione in Europa ed è monitorato attentamente nell’ambito degli obiettivi della Strategia Europa 2020. Questa strategia prevedeva di ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% in tutta l’Unione Europea. Tuttavia, i risultati variano molto tra i diversi Paesi.

Il tasso di abbandono scolastico si aggira attorno al 9-10%, quindi l’obiettivo complessivo è stato tecnicamente raggiunto. Ma questi sono dati del 2023. In Europa i Paesi con tassi bassi di abbandono scolastico sono i Paesi Bassi, Finlandia, Irlanda e Svezia: tassi inferiori al 5%. Questi Paesi si distinguono per un sistema educativo flessibile e per il supporto personalizzato agli studenti. Un altro esempio è la Danimarca con una forte integrazione tra istruzione e mondo del lavoro.

Le note dolenti invece arrivano in primis dalla Spagna e Malta che registrano ancora tassi superiori al 12%, nonostante siano stati fatti progressi significativi. L’ Italia si mantiene sopra la media europea, attorno al 12-13%, con marcate differenze tra Nord e Sud del Paese. Le regioni meridionali hanno livelli di abbandono più elevati. Poi ci sono la Romania e Bulgaria che presentano tassi superiori al 14%, con problemi legati anche a difficoltà economiche e disparità territoriali. Le cause sono diverse; su tutte, le condizioni socioeconomiche: famiglie con basso reddito e minor accesso ai servizi educativi; poi problemi di integrazione da parte di studenti provenienti da contesti migratori o minoranze. Anche la mancanza di percorsi flessibili per studenti con diverse necessità. Ma anche lo scarso coinvolgimento degli studenti e poche connessioni con il mondo del lavoro.

Ci sono in atto molti progetti Erasmus per ovviare a tutto questo ma servirebbero maggiori investimenti. A questo ci stanno pensando i fondi del PNRR. Vedremo tra un paio di anni se hanno davvero prodotto risultati.

