Premio LUX del Pubblico 2025

Un’iniziativa del Parlamento europeo e della “European Film Academy”, in collaborazione con la “Commissione europea” e “Europa Cinemas”, che celebra il cinema europeo e sensibilizza il pubblico su temi sociali, politici e culturali. Stiamo parlando del Premio LUX del pubblico, istituito nel 2007 dal Parlamento europeo, nato per contribuire alla distribuzione di film europei di alta qualità artistica che riflettono la diversità culturale in Europa e al di fuori di essa e che toccano temi di interesse comune, come la dignità umana, l’uguaglianza, la non discriminazione, l’inclusione, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà. Il vincitore del Premio Lux 2025 sarà scelto dal pubblico e dagli eurodeputati e la cerimonia di premiazione si terrà a Bruxelles il 29 aprile.

I finalisti dell’edizione 2025:

– “Animal”, della regista e sceneggiatrice greca Sofia Exarchou. Sotto il sole scottante di un’isola greca, gli animatori di un resort all-inclusive si preparano per la frenetica stagione turistica. La leader del gruppo è Kalia. A occupare la scena decorazioni di carta, costumi scintillanti e spettacoli di ballo. Più la stagione entra nel vivo e la pressione lavorativa aumenta, più le notti del gruppo diventano violente e la sofferenza di Kalia emerge nell’oscurità. Ma quando i riflettori si riaccendono, lo spettacolo deve continuare.

– “Dahomey”, diretto dalla francese Mati Diop. Ventisei tesori reali del Regno del Dahomey sono in procinto di lasciare Parigi per fare ritorno nel loro paese d’origine, l’attuale Repubblica del Benin. Queste opere fanno parte delle migliaia di manufatti trafugati dalle truppe coloniali francesi nel 1892. Ma come conciliare l’arrivo di questi lontani predecessori con le esigenze di un Paese che ha dovuto andare avanti senza di loro? La questione accende un dibattito animato tra gli studenti dell’Università di Abomey-Calavi.

– “Flow”, del lettone Gints Zilbalodis, è un film di animazione che si è aggiudicato il premio come miglior film d’animazione agli Oscar 2025. Un mondo fortemente intriso di tracce della presenza umana sembra volgere al termine. Gatto è un animale solitario, ma quando un’alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un’imbarcazione popolata da altre specie. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su quest’imbarcazione solitaria, che naviga attraverso paesaggi mistici e inondati, gli animali affrontano le sfide e i pericoli dell’adattamento al nuovo mondo.

– “Intercepted”, della regista ucraina Oksana Karpovych. Le immagini di distruzione riprese dalla telecamera si susseguono lentamente, mostrandoci le condizioni di villaggi, città, abitazioni e autostrade in Ucraina dopo la liberazione dall’occupazione russa. L’obiettivo non si sofferma sull’abisso di morte e distruzione, ma sui paesaggi che tornano a vivere. Una scelta che vuole infondere speranza e contrastare la normalizzazione dell’orrore operata dai media. Ad accompagnare le immagini sono le registrazioni di alcune conversazioni telefoniche, intercettate nel 2022 dai servizi segreti ucraini, tra i soldati russi in trincea in Ucraina e le loro famiglie. Audio e immagini si guardano negli occhi con orrore, riuniti in uno spazio cinematografico.

– “Julie keeps quiet – Julie ha un segreto” diretto dal belga Leonardo van Dijl. Come giocatrice di punta in una scuola di tennis d’eccellenza, la vita di Julie ruota intorno alla sua passione per questo sport. Quando il suo allenatore finisce sotto inchiesta e viene improvvisamente sospeso, tutti i giocatori e le giocatrici del club sono incoraggiati a parlare. Julie, però, decide di mantenere il silenzio.

Il pubblico ha un ruolo fondamentale nella scelta del vincitore: ogni spettatore può “valutare i film” con un punteggio da “una a cinque stelle” sulla piattaforma dedicata. Il voto del pubblico pesa per il “50%” sul risultato finale, mentre l’altro “50%” è determinato dai membri del Parlamento europeo. Inoltre, chi partecipa alla votazione ha la possibilità di “vincere un viaggio” al Parlamento europeo per assistere alla cerimonia di premiazione, che si terrà il “29 aprile 2025 a Bruxelles”. Per promuovere il voto del pubblico, il Parlamento europeo ha organizzato “proiezioni gratuite” in “otto città italiane”, tra cui “Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Palermo, Cagliari, Milano e Roma”. Il “Premio LUX del Pubblico” continua a essere un’importante vetrina per il cinema europeo, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire storie coinvolgenti e di partecipare attivamente alla scelta del vincitore.

