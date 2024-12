Dieci anni senza Joe Cocker

A coloro che hanno qualche anno in più, chiedo di tornare con la mente ad un passato abbastanza lontano, a quando la TV era in bianco e nero, i programmi per i più giovani erano solo nel pomeriggio e, in particolare, ad uno di questi che si intitolava Avventura. Fu un’importante trasmissione televisiva italiana degli anni ’70, trasmessa sulla RAI, un perfetto mix di cultura e intrattenimento che si distingueva per il suo approccio educativo e divertente, mescolando elementi di esplorazione, scoperta e avventura.

Era particolarmente focalizzato sullo stimolare la curiosità del pubblico verso il mondo naturale, la scienza, la storia e l’arte. I conduttori, spesso accompagnati da esperti, esploravano vari temi legati all’avventura e all’esplorazione, anche attraverso documentari e reportage su luoghi remoti, culture diverse e scoperte scientifiche. Insomma, una delle trasmissioni che, negli anni ’70, contribuirono a diffondere un maggiore interesse per l’esplorazione e la conoscenza del mondo. L’esatto contrario della TV di oggi.

E questo approccio alla cultura era già nella sigla. Andatela ad ascoltare, si trova su YouTube. La voce è quella inconfondibile di Joe Cocker e il testo di She Came in Through The Bathroom Window, è di John Lennon e Paul McCartney che la avevano inserita nel loro album “Abbey Road”. Nella versione di Cocker si sente il suo spirito rock e la sua voce, unica, la rende un brano ineguagliabile. Probabilmente i più lo conoscono per la sua versione di You Can Leave Your Hat On, colonna sonora di Nove settimane e mezzo.

Oggi sono esattamente dieci anni dalla morte di Cocker; ne avrebbe da poco compiuti ottanta e, considerata la sua generazione e visti i risultati che ancora raggiungono alcuni suoi coetanei, da Jagger e Richards fino ai Beatles, sarebbe ancora un faro in un panorama musicale che non è certo degno della sua epoca d’oro.

Joe Cocker ha avuto un impatto significativo nella storia della musica e del rock, soprattutto per la sua voce unica e la sua capacità di reinterpretare canzoni in modo emotivo e potente. La sua carriera, iniziata negli anni ’60, lo ha visto emergere come uno dei più grandi interpreti del rock e del blues, con uno stile vocale che ha influenzato anche artisti successivi. La sua voce rauca e gutturale di Cocker lo rendeva facilmente riconoscibile. La sua capacità di esprimere emozioni intense attraverso il canto lo ha reso un interprete straordinario, capace di trasformare ogni canzone in un’esperienza unica. La sua performance vocale, piena di grinta e passione, era un marchio distintivo che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Cocker era un maestro delle cover conferendo una nuova vita a canzoni già famose. Il suo arrangiamento della celebre canzone dei Beatles With a Little Help from My Friends del 1968 è probabilmente la sua performance più iconica. La sua versione della canzone divenne un inno generazionale, dimostrando la sua abilità nel trasformare un brano popolare in un pezzo di rock blues con un’energia travolgente.

Cocker è riuscito a mescolare elementi di rock, blues, soul e anche gospel, portando un’intensità emotiva nelle sue performance che non era comune all’epoca. La sua capacità di unire questi generi in modo originale lo ha reso un pioniere nel portare la musica più “sporca” e grezza nel mainstream del rock. Oltre alla sua carriera in studio, Joe Cocker è diventato leggendario per le sue esibizioni dal vivo. Il suo famoso “shake” e la sua gestualità durante i concerti (dove spesso si contorceva e si muoveva in modo energico) divennero un simbolo della sua personalità artistica e del suo coinvolgimento emotivo nella musica. Fu anche tra i protagonisti di Woodstock.

Oltre ai suoi successi nei ’60 e ’70, Joe Cocker ha continuato a essere una figura di rilievo negli anni successivi, con successi come You Are So Beautiful e Up Where We Belong (quest’ultima, in collaborazione con Jennifer Warnes, è diventata una hit nel 1982). Questi brani hanno consolidato il suo posto nella storia della musica popolare.

Dieci anni senza Cocker e senza la sua musica, ma anche senza un lontano ricordo. A proposito; la sigla finale di Avventura, era A Salty Dog dei Procol Harum. All’epoca la RAI rispettava il suo pubblico.

