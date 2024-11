Mamma + mamma (Film, 2019)

Un film italiano interessante, recuperato grazie a Rai 5 che lo passa senza inserti pubblicitari, non un best-seller da grande schermo nel fine settimana, ma una produzione fondata su una solida idea di sceneggiatura per parlare in maniera non banale di procreazione assistita e di amore omosessuale. Girato tra Polignano a Mare e Barcellona, la pellicola di Karole Di Tommaso è un viaggio tra la difficoltà di far capire la propria scelta in una provincia depressa e arretrata, anche se proprio il più anziano (il nonno) accetterà la situazione e sarà il più disponibile ad aiutare la nipote.

La trama racconta l’amore tra Karole (Caridi) e Ali (Roveran), dopo la fine di una relazione etero tra la seconda e Andrea (Tagliaferri), soprattutto il grande desiderio di maternità che le porta a sfidare l’impossibile e a investire tutto sul loro futuro. La convivenza a tre genera incomprensioni e problemi, anche perché (per guadagnare un po’ di soldi) la casa viene arrangiata a B&B e accoglie singolari turisti. Karole Di Tommaso, al debutto dietro la macchina da presa, scrive e sceneggia (insieme a Chiara Ridolfi) una storia che la tocca molto da vicino, ricorre a coinvolgenti flashback onirici, si avvale della fotografia color pastello di Sara Purgatorio e di un montaggio compassato curato da Martina Caggianelli.

Un film di 81 minuti che fa capire il punto di vista di chi ha un sogno per la vita e lotta fino in fondo perché si avveri. Le sequenze più suggestive raccontano i sogni della ragazza, ossessionata dalla mancanza del bambino, che ancora non è nato, ma percorre il suo mondo onirico come una mancanza. Nel film vediamo l’oscurantismo ecclesiastico, la non accettazione da parte di chi non comprende, ma anche i dubbi delle stesse protagoniste che hanno fatto una scelta e spesso si sentono sopraffatte di fronte alle difficoltà.

Karole Di Tommaso afferma: “Questo film mi ha distrutta. È ancora qualcosa di cui non so parlare. È un film che parla di due donne che si amano e che fanno un figlio. Tre anni dopo il DDL Zan fa ancora discutere, considerata una legge discutibile, modificabile, non necessaria. C’è molta gente che ha cercato di capire insieme a me quanto è grande quello che tentavamo di dire. Molti di loro l’hanno capito e hanno permesso al film di arrivare fin qui”. Tutto vero, un film che va visto, adesso su Rai Play.

Regia: Karole Di Tommaso. Soggetto: Karole Di Tommaso. Sceneggiatura: Karole Di Tommaso, Chiara Ridolfi. Fotografia: Sara Purgatorio. Montaggio: Martina Caggianelli. Produttore: Carlo Cresto-Dina. Case di Produzione: Bi Bi Film, Rai Cinema. Interpreti: Linda Caridi (Karole), Maria Roveran (Ali), Andrea Tagliaferri (Andrea), Silvia Gallerano (Olga), Stefano Sabelli (Don Antonio), Anna Bellato (Chiara), Sanjay Kansa Banik. Durata: 81’. Distribuzione (Italia): BiBi Film con il sostegno di Altri Sguardi. Paese di Produzione: Italia, 2019. Lingua: Italiano, Pugliese (sottotitolato). Genere: Drammatico. Data di uscita: 14/02/2019.

