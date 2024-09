Trieste Next 2024

Conferenza stampa di presentazione della XIII edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica a Trieste. L’appuntamento è per oggi 5 settembre alle ore 11.30 presso la Sala Blu della Rappresentanza della Commissione europea a Milano in Corso Magenta 59.

Introduce (in videocollegamento) Maurizio Molinari, capo Ufficio Parlamento Europeo a Milano. Parteciperanno alla conferenza stampa: Maurizio De Blasio, Assessore alle Politiche dell’educazione e della famiglia del Comune di Trieste; Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Alessandra Pizzi, amministratore delegato di Post Eventi; Caterina Petrillo, Presidente di Area Science Park; Nicola Casagli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS; Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato di AcegasApsAmga; Fulvio Camilli, Direttore Generale Kioene; Anna Mondino, Direttrice scientifica della Fondazione AIRC; Alessandro Betti, Direttore della raccolta fondi di Fondazione Telethon. Conclude Claudia Colla, Rappresentante della Commissione europea per il Nord Italia e Direttrice dell’Ufficio di Milano. Conduce Antonio Maconi, Direttore di Trieste Next.

Durante la conferenza stampa sarà presentato in anteprima nazionale il programma della manifestazione, con approfondimenti su contenuti e ospiti. Il titolo di questa edizione è Gli orizzonti dell’intelligenza. La conoscenza tra essere umano e tecnologie e diversi saranno i temi trattati, dagli ultimi sviluppi dell’intelligenza artificiale e il rapporto essere umano-macchina alla sostenibilità, dall’alimentazione alla medicina di precisione.

Durante Trieste Next sarà annunciato e premiato anche il libro vincitore della seconda edizione del Premio Science Book of the Year. Come ogni anno, infine, parteciperanno al festival centinaia di scienziati e scienziate ed esperti e divulgatori da tutto il mondo. L’elenco completo dei relatori è disponibile sul sito di Trieste Next.

La tredicesima edizione di Trieste Next (in programma dal 27 al 29 settembre) è promossa da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area Science Park, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Gruppo NEM Nord-Est Multimedia / Il Piccolo.

Ente co-promotore della manifestazione è la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Trieste Next è una manifestazione in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e la Commissione europea – Rappresentanza di Milano ed è un progetto di Trieste Città della Conoscenza, la rete che unisce le realtà della ricerca triestina e che promuove il dialogo tra scienza e cittadini. Main partner della manifestazione è Generali.

