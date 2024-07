Italia delle Regioni

Progetto 100 Playground, firmato il protocollo tra Anci, Ministero Sport, Federazione Italiana Pallacanestro e Sport e Salute.

Realizzazione e riqualificazione di 100 Playground in tutta Italia. È questo l’ambizioso progetto che la Federazione Italiana Pallacanestro ha avviato con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, firmato a Roma presso la sede del Ministero per lo Sport e i Giovani, dal ministro Andrea Abodi, dal presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, e dal presidente dell’Anci, Roberto Pella.

“Anci dimostra, ancora una volta, di credere e investire concretamente nel valore dello ‘sport di cittadinanza’, oggi attraverso la sigla di un innovativo protocollo con FIP per la messa in opera di 100 playground di basket”, ha dichiarato Roberto Pella, presidente dell’Anci e sindaco di Valdengo.

“Voglio ringraziare – ha proseguito – oltre che il Presidente Petrucci naturalmente, il Ministro Abodi insieme al Dipartimento per lo sport e a Sport e Salute per il gioco di squadra grazie al quale stiamo ottenendo importanti risultati nello sviluppare lo sport sui territori e nel far avvicinare i ragazzi e le ragazze a tutte le discipline, concorrendo a promuovere corretti stili di vita, momenti di aggregazione e inclusione sociale. La sostenibilità di tutti questi progetti ci darà, proprio nel quadriennio olimpico, la forza di agire con sempre più determinazione e convinzione per una nuova stagione di rinnovamento dell’impiantistica sportiva nei comuni italiani”.

Annunciato dal Presidente FIP Giovanni Petrucci insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi nel corso del Consiglio Federale di mercoledì 17 luglio, il Progetto 100 Playground si svilupperà lungo il quadriennio 2025-2028 e avrà come chiara finalità quella di promuovere e diffondere i valori dello sport e in particolare della pallacanestro attraverso la costruzione e ricostruzione di 100 campi ad accesso gratuito in aree svantaggiate e a rischio sicurezza in 100 Comuni italiani.

Federazione Italiana Pallacanestro, Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute e ANCI costituiranno di concerto un gruppo di lavoro, di cui faranno parte tecnici competenti in materia, che avrà come compito della definizione di un piano di lavoro e l’individuazione delle aree di intervento e lo sviluppo delle progettualità.

Ricostruire e riqualificare campi per la pratica della pallacanestro significa, per la FIP, adempiere alla sua mission base offrendo il proprio know-how e la propria competenza in materia per veicolare i sani valori dello sport permettendo l’accesso alla pratica della pallacanestro ad abitanti di diverse fasce di età e di diversa estrazione sociale.

A tale scopo, la preziosa e determinante condivisione del Ministro per lo Sport e i Giovani, di Sport e Salute e dell’ANCI garantirà al Progetto la necessaria profondità di diffusione, la facilitazione di interlocuzione con gli Enti locali beneficiari dell’intervento e le modalità di accesso ai Playground.

“La firma di questo protocollo dedicato al basket è un’ulteriore tappa del percorso di promozione dello sport e della cultura sportiva che stiamo sviluppando con la nostra società Sport e Salute e ANCI-Associazione Nazionale Comuni d’Italia, attraverso i due progetti SPORT DI TUTTI – Parchi 4-14 e SPORT DI TUTTI – Parchi, per realizzare nuove aree sportive polivalenti all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge”, ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

“L’attività sportiva all’aperto, in parchi attrezzati – ha proseguito – è un potente strumento di socializzazione che permette di praticare la cultura del movimento anche fuori dai luoghi convenzionali. Grazie all’impegno della Federazione Italiana Pallacanestro, al quale abbiamo associato quello del Governo e dell’ANCI, con la collaborazione tecnica di Sport e Salute, realizzeremo 100 playground dedicati al basket, anche nella dimensione 3×3, in aree svantaggiate di altrettanti comuni. Un ulteriore passo per lo sport di tutti e per tutti, fondamentale per il benessere psico-fisico delle nostre comunità. Un gruppo di lavoro inizierà a lavorare fin da oggi per individuare la localizzazione dei playground e sviluppare i progetti tecnici”.

Da parte sua Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro, ha evidenziato: “Tra gli obiettivi primari della Federazione Italiana Pallacanestro c’è la diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli e questo Progetto, cui teniamo molto, rappresenta per noi uno strumento fondamentale per poter portare il basket in Comuni dove oggi non è possibile o è difficile praticarlo, lasciando al contempo in dote un luogo di aggregazione per tutta la cittadinanza. Non posso non ringraziare il Ministero per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute e ANCI, interlocutori attenti, sensibili a certe dinamiche e pronti a recepire con entusiasmo e partecipazione la nostra iniziativa dandole un supporto decisivo”.

“Questo progetto – ha rimarcato Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute – rappresenta una tappa importante nella nostra azione sull’impiantistica che passa dal censimento in corso di ultimazione e che si sviluppa con un’azione di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio. Il lavoro del gruppo di lavoro, inoltre, rappresenterà un modello da seguire e che si abbinerà alla redazione di un Piano regolatore nazionale dell’impiantistica sportiva. Siamo certi che la realizzazione e la riqualificazione dei playground darà un’ulteriore spinta alla diffusione e promozione dell’attività fisica, pubblica e gratuita, riuscendo così a soddisfare la voglia sempre crescente di sport nel nostro Paese”.

Nel dettaglio le parti si impegneranno a sviluppare, nel quadriennio olimpico 2025-2028, una serie di attività e iniziative sui territori per realizzare un panel interistituzionale coordinato dal Dipartimento per lo Sport a cui prendono parte la FIP, l’Anci e Sport e Salute Spa. Da parte sua l’Anci si impegnerà a diffondere le attività del progetto sul territorio, facilitando l’interlocuzione con gli enti locali beneficiari dell’intervento. Nell’ambito della riqualificazione e costruzione degli impianti sportivi i Comuni parteciperanno con il 30 per cento massimo del costo e individueranno i siti dove saranno realizzati sia i playground che gli impianti pubblicitari.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione