Lavoro o famiglia

Si chiama Child Penalty la triste definizione della natalità a picco nei Paesi che fanno parte del G20: lo scorso anno 2023 sono nati 380mila bambini in Italia, il 13% in meno dell’anno prima. Le donne fanno meno figli perché sono sempre più in carriera? L’ho visto scritto sulla prima pagina di un autorevole giornale. Il 18% delle donne con figli è obbligata dal doppio carico insostenibile di cura familiare e impegno lavorativo a lasciare il proprio impiego. Il titolo appropriato sarebbe un altro a mio avviso: perché un paese civile non riesce a dare servizi sociali in modo di non costringere le donne a scegliere tra un figlio e un lavoro?

Il 22,5% è costretta ad accettare condizioni di part-time involontario con ricaduta sul reddito familiare. Un tema particolarmente accentuato da noi e che è ancora lontano dalla soluzione e di cui si discute ancora troppo poco.

Anche nei paesi più prolifici si registra un piccolo freno alla natalità. Parlo dell’India, per esempio, e di alcuni Paesi africani. C’è in Africa e anche in molti paesi del Medio Oriente un sistema familiare molto presente nella cura e crescita dei bambini ma c’è di contro anche una povertà di lavoro dignitoso per le donne. Il Sudafrica, ad esempio, ha la più alta soglia di povertà.

Secondo l’UNICEF, più della metà della popolazione del Sudafrica e più del 63% dei bambini vivono al di sotto della soglia di povertà. Una percentuale significativa della popolazione lotta per sopravvivere con meno di 1 dollaro al giorno. Il Paese è, inoltre, afflitto da un alto tasso di criminalità e di violenza contro donne e ragazze ed è stato il più colpito dalla crisi dell’HIV/AIDS nel mondo.

Ci sono però anche storie positive che riguardano questo Paese e cioè il sempre maggior numero di donne che si specializzano nelle materie STEM che contribuisce a ridisegnare il futuro tecnologico. Tra tutte una pioniera, la dottoressa Farzana Cassim la prima e l’unica chirurga del Sudafrica competente in chirurgia robotica. Un grande passo avanti che speriamo non resti isolato.

