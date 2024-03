Andiamo in guerra?

L’Europa avverte allarmata di prepararci alla guerra. Ecco ci siamo. Cominciata come una guerra che durerà poco, oltre a uccidere tantissimi soldati, civili, sembra non aver fine. Chi sta vincendo? Non lo so proprio. Chi sta perdendo? Questa la so, perdiamo tutti.

A breve il tipo ucraino, quello che in maglietta di cotone ci ha portato sull’orlo dell’abisso sta premendo affinché l’Europa si coinvolga ancora di più. Emmanuel di Francia, che se Dio esiste lo perdoni, vorrebbe mandare soldati Nato a combattere. E noi? Boh, variamo decreti per gli aiuti.

Intanto ho in mente una proposta: se proprio dobbiamo fare un gesto indimenticabile cominciamo a raggruppare un po’ di gente. Chissà perché per strane associazioni di idee mi è venuto in mente quell’episodio di quando Fidel Castro, accusato dagli USA di non lasciare la sua gente espatriare, svuotò le carceri e li mandò tutti in Florida, alla faccia del caciocavallo. Ecco io farei una cosa così.

Mi viene in mente il ragazzo che ha fatto finta di sparare al premier durante una visita della sua classe al Senato; a lui il brivido di comandare la truppa composta da tutti i colpevoli di femminicidio, ma proprio tutti. Poi una bella manciata di borseggiatori seriali, di stalker, di imbecilli bulli di quartiere. Facciamo un po’ di pulizia e salviamo l’Ucraina.

Purtroppo, fare ironia non cancella gli oltre 60.000 morti ucraini; senza contare i russi. E la sofferenza di tante persone. Ma possibile non si trovi la fine di questa vicenda? Lo zar ancorato al suo trono riconferma il suo potere, uccide chi lo disturba, va avanti come un treno. La Russia non è ancora stata buttata fuori del G20. Ma di che parliamo?

Credo ci voglia la volontà vera di fermare la guerra a qualunque costo; ma non vedo niente in giro, solo voglia di sangue e l’Europa sempre più titubante e poco incisiva, guidata da una cavaliera in cerca del sacro Graal con la sua riconferma alle prossime elezioni. Quanto coraggio ci vuole per dire basta?

