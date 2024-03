Mindsurf (Doc, 2023)

Luca Alessandro (1983) è un regista romano appassionato di horror e thriller che nel 2022 realizza un insolito documentario che vorrebbe diventare un format televisivo, intitolato Mindsurf, una storia al femminile che unisce la pratica del surf con la meditazione e la psicoterapia.

Il film dura ottanta minuti e racconta alcuni gruppi di donne che condividono le loro storie intime e praticano la meditazione consapevole, mentre apprendono a maneggiare una tavola da surf. Il film parte con gli ottimi disegni animati della sigla realizzati da Nadia Ischia, sulle note suggestive di una colonna sonora originale di Marco Lucchi, realizzato con una fotografia lucida e nitida curata dallo stesso regista che dimostra mano salda e tecnica consapevole.

Puoi scegliere di soccombere o creare dal dolore, è il leitmotiv da seguire osservando le immagini che parlano di riscossa e di ripresa dal dolore, di uscita dal tunnel della droga, per non seguire facili fregature spacciate per soluzioni ma lasciandosi guidare verso la strada giusta. Creare qualcosa fa bene, piuttosto che soccombere, il progetto di rinascita è contenuto in Mindsurf, tra immagini marine e interviste, lotta contro le onde abbandonandosi ai pensieri, lasciandosi trasportare nelle acque del mare di Ostia. Servono concentrazione e forza, fiducia in sé stessi e analisi interiore, voglia di mettersi in gioco e determinazione per vincere le paure.

Soggetto di Ilaria Alessandro, sceneggiato dal regista, montato da Giaccone. Buono il suono in presa diretta. Un documentario interessante, da vedere e da far vedere.

. . .

Regia: Luca Alessandro. Soggetto: Ilaria Alessandro. Sceneggiatura: Luca Alessandro. Italia, 2023. Genere Documentario. Durata 80′. Proprozioni 2:1. Produzione Firefly Produzioni, in collaborazione con Broken Spirits Production, con il patrocinio del Comune di Anzio e della Fondazione Villa Maraini Onlus. Distribuzione Minerva Pictures (VoD, PPV). Montaggio Video: Tiziano Giaccone. Fonici di presa diretta: Stefano Marino, Massimo Falconi, Francesco Ravé. Fotografia: Luca Alessandro, con il contributo di Davide Servizi. Sound Designer: Andrea Giaccone. Foley Artist: Attilio Romanini. Musiche originali: Marco Lucchi. Disegni con la sabbia: Nadia Ischia. Cast: Ilaria Alessandro, Genesio Ludovisi, Andrea Gargiulo.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

[NdR – L’autore dell’articolo ha un suo blog “La Cineteca di Caino”]